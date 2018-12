Anticipazioni Beautiful: non è ancora finita tra Steffy e Liam

Beautiful anticipazioni 2019: Steffy e Liam tornano insieme?

A Beautiful, si sa, gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Steffy e Liam che potrebbero tornare insieme nel 2019. Nelle ultime puntate americane i due sono divisi: lei è una mamma single, mentre lui è sposato e in attesa di una figlia da Hope. Liam e Steffy restano però legati per la bambina che hanno in comune, la piccola Kelly, chiamata così in onore della madre defunta di Spencer Junior. Al momento dunque sono separati ma Steffy ama ancora profondamente Liam e col nuovo anno potrebbe cercare di riconquistare il ragazzo. Secondo gossip e indiscrezioni che circolano in America, Steffy potrebbe riprovarci con Liam in un momento di debolezza di Hope. Quest’ultima, stando ai rumors americani, perderà la figlia che aspetta da Liam e questo la getterà nello sconforto. Per Hope non sarebbe la prima volta: anni fa ha perso il figlio che aspettava dall’ex marito Wyatt Spencer.

Taylor incoraggia la figlia Steffy a riprovarci con Liam?

Ad incoraggiare Steffy a riprovarci con Liam ci penserebbe Taylor, tornata in pianta stabile a Los Angeles. La dottoressa è rientrata a Beautiful per stare vicino alla figlia e alla nipote Kelly. Quindi i Steam torneranno definitivamente insieme? Al momento si tratta solo di speculazioni e indiscrezioni: nulla di tutto questo è ancora accaduto nelle recenti puntate americane di Beautiful.

Taylor e Thorne complici contro Bill Spencer a Beautiful?

Stando ad altri pettegolezzi nelle prossime puntate di Beautiful si tornerà a parlare pure di Bill Spencer. Ormai è noto che Taylor ha sparato all’editore ma la donna potrebbe aver subito un “lavaggio del cervello”. Da chi? Nientepopodimeno che da Thorne Forrester, pronto a vendicarsi delle morti di Darla e Aly.