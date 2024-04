Beatrice Valli sacrifici e rinunce ‘da mamma’: il web si dissocia

Menomale che aveva detto che non voleva più postare su Instagram!

Oggi Beatrice Valli ci è ricascata e ha intasato le sue stories di post su quanto la sua vita sia complessa e stancante e su quanto solo lei sia una mamma che si sacrifica per la famiglia, e i social sono stanchi di queste prediche.

A solo due giorni dalla polemica che ha visto protagoniste tutte e due le sorelle Valli attaccarsi l’una con l’altra, Beatrice ha già rotto la sua promessa di stare meno online.

Aveva infatti fatto una lunga morale su chi commentava la vita che lei stessa postava sui social, e aveva fatto voto di liberarci della sua costante presenza su Instagram.

Il silenzio non è durato neanche 48 ore.

Oggi infatti, l’influencer ha postato una lunga serie di stories in cui ha dato sfogo, o meglio dire si è lagnata, su quanto la sua vita sia difficile.

Con la baby-sitter ammalata e con la figlia più piccola con la febbre, le è crollato il mondo addosso.

‘A nome di chi parla?’ Nessuna solidarietà per i pianti delle influencer

Come se non fossero ormai anni che tutto il web l’accusa di strumentalizzare i figli sui social e di essere diventata una di quelle influencer che si costruiscono la carriera sull’essere mamma (un po’ quello che sta succedendo anche a Chiara Ferragni, che sparisce dai radar quando non può più postare i piccoli), Beatrice Valli ci deve far pesare la sua dura vita.

A me chi mi mantiene? Ho bisogno di aiuto per stare dietro ai miei figli, perché se non lavoro chi ci mantiene? Ho sacrificato tanti lavori all’estero per stare con i bambini, ma ci si deve rimboccare le maniche senza fare polemiche

E poi continua raccontando tutta l’organizzazione della sua giornata, fatta di Tetris tra lei, il marito, baby-sitter e altre persone che si smistano gli impegni.

In modo che Beatrice non possa rinunciare né alla sua vita durissima di mamma, né alla carriera complessa di influencer.

La stanchezza ormai è parte del mio essere.

Ho creato una carriera da zero e una partita iva io. Ci sono delle donne che sono nate per essere mamme ma poi sono infelici e insoddisfatte.

I social davanti a queste dichiarazioni sono insorti.

Non ho capito a nome di chi parla. Dopo una disamina di dieci story su come si barcamena nella sua vita. E dopo aver detto che condivide meno cose on line. #influcirco pic.twitter.com/fp4B1viYeA — Penelope Pit stop (@Penelop78617978) April 4, 2024

Infatti bisogna chiederselo, a nome di chi parla la Valli?

Delle mamme lavoratrici che non hanno aiuti e comunque seguono sia le loro famiglie che le loro carriere e fanno sacrifici ben più duri di quelli di qualche viaggio all’estero?

Le influencer ci provano in ogni modo a cercare l’empatia del web, raccontando di vite complesse e durissime, ma la gente normale inizia veramente a essere stanca di sentirsi fare la predica da chi ha mille baby-sitter e annovera come lavoro la partecipazione a Uomini & Donne.