Beatrice Valli: “Schifo, troppo odio” (ma gli influencer hanno stufato)

Ci risiamo. Beatrice Valli si è incavolata sostenendo di essere stata nuovamente bersagliata dagli hater cattivi e invidiosi. L’influencer sbocciata a Uomini e Donne, tramite una serie di Stories Instagram, ha inoltre spiegato che da tempo ha scelto di far vedere meno la sua vita privata e che anche in futuro proseguirà su questa linea perché stufa di essere travolta dall’odio. Uno sfogo giunto dopo che nei giorni scorsi assieme al marito Marco Fantini e ai suoi figli ha trascorso dei giorni in Puglia. Naturalmente ha realizzato dei post della ‘gita’ (ma non doveva far vedere meno la sua vita privata?) ed alcuni utenti sono partiti all’attacco.

C’è chi ha dato a Beatrice “dell’ignorante”, chi ha dichiarato che i suoi post sono “inutili”, chi l’ha criticata sostenendo che “propone uno stile di vita consumistico e superficiale”, etc etc. Così l’ex corteggiatrice di UeD si è infiammata parecchio, scrivendo delle Stories infuocate in cui ha tuonato che i social “riescono a tirare fuori il peggio delle persone” e che gli hater sono un “pessimo esempio per i nostri figli e le future generazioni”. “Mi fa davvero schifo leggere tutto questo odio, questa gelosia, questa invidia, questa cattiveria malsana che traspare dai vostri commenti“, ha aggiunto l’influencer.

E ancora, si è domandata: “Perché sprecate tempo in una cosa che non vi piace?”. Naturalmente non poteva mancare di auto celebrarsi, affermando che lei e il marito hanno sempre condiviso “messaggi di amore, di famiglia e valori positivi”. Quindi ha concluso: “Poi vi chiedete perché condividiamo sempre meno e facciamo vedere la nostra vita privata e personale diversamente da prima? Perché io sinceramente vorrei proteggere la mia vita e non darla in pasto a persone che in ogni cosa vedono solo superficialità e odio”.

Gli hater sono dei buffoni, ma gli influencer ‘moralisti’ hanno stufato

In un mondo ideale tutte le persone sarebbero educate, tutti amerebbero il prossimo, non ci sarebbero guerre, ci si aiuterebbe, etc etc. Nel mondo reale si sa che le cose funzionano in modo differente. E si sa pure che i social, come ogni cosa, hanno lati positivi e negativi. Che scorra dell’odio è fuor di dubbio. Ed è pure fuor di dubbio che sia sbagliato. E su questo non ci piove. Ma pure gli influencer “moralisti” hanno stufato. Il far sembrare sempre tutto un super dramma è un qualcosa di fastidioso.

Già fa piuttosto sorridere il fatto che ad esempio la Valli si auto incensi incoronandosi come persona che trasmette valori positivi (meglio lasciarlo dire agli altri piuttosto che cantarsela e suonarsela, no?). Vero è poi che c’è gente frustrata che critica a casaccio e solo per il piacere di farlo. Dei buffoni insomma. Nulla di nuovo sotto al sole, ci sono dall’alba dei tempi. Ma anche vero che una miriade di persone pendono dalle labbra di queste star di Instagram che mescolano vita privata, pubblicità, sponsorizzazioni e quant’altro. Altrimenti detto ci sono pro e contro, critiche e lodi, amore e odio. Naturalmente tutti preferirebbero ricevere soltanto complimenti e attestati di stima. Ma, si ripete, il mondo funziona in modo differente, che piaccia o meno.

Tornando alla Valli, davvero mostrerà meno la sua vita privata sui social? Può darsi, anche se è difficile. Motivo? Perché mostrare il privato è parte del suo lavoro. La favoletta che racconta la regina in declino dei social Chiara Ferragni, ossia che lei ha “bisogno di condividere” con i fan, non regge. Dietro a cotanto mostrare c’è un obbiettivo: ingrossare le fila dei followers e divenire appunti ‘influenti’, vale a dire appetibili per i brand. E se si è appetibili per i brand si fanno un mucchio di soldi. Alla fine gira e rigira è sempre li che si arriva, al ‘Dio denaro’!