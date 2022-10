C’è ancora aria di drama tra le sorelle Valli Beatrice e Ludovica. Che tra loro non ci sia un rapporto idilliaco è sotto gli occhi di tutti, ma solo perché spesso essere sorelle, o comunque parenti, non vuol dire necessariamente avere due caratteri che si sposano alla perfezione. Ludovica e Beatrice però hanno un rapporto, a modo loro. Sono presenti nella vita dell’altra anche se forse non come si è soliti vedere tra due sorelle. Non hanno mai fatto mistero di tutto ciò, ma proprio per questo appena spunta una frecciatina da parte di una o dell’altra esplode il caos.

Già nelle scorse ore per esempio hanno fatto notare a Ludovica Valli la sua assenza a un evento importante di lavoro della sorella. Potrebbero esserci tanti motivi dietro questa assenza, Ludovica ha scelto di non dare spiegazioni dettagliate e si è limitata a dire che non sempre quando si vedono si mostrano insieme sui social. Per esempio quando Beatrice è stata male lei è andata a trovarla. Poi ha scritto una frase sibillina: “La sorellanza la si dimostra con ben altro e non è sempre e solo perché abbiamo lo stesso sangue”.

A questa frase va ad aggiungersi oggi un nuovo commento pungente di Ludovica sulla sorella Beatrice Valli. Si vocifera di una quarta gravidanza di Beatrice, così qualcuno, dandola per certa e visto che anche Ludovica è in dolce attesa, ha chiesto alla minore delle due se partoriranno nello stesso anno. Un commento che apparentemente è dolce, perché parla di due cugini della stessa età che crescono insieme. Poi però il commento in questione si è concluso così: “Te lo auguro anche se mi sembra che il rapporto tra voi sorelle non sia proprio così idilliaco”.

Stavolta nessuna risposta diretta sul loro rapporto, ma le parole di Ludovica Valli sulla gravidanza di Beatrice parlano chiaro. Si può ben leggere tra le righe insomma che non hanno un rapporto così stretto e confidenziale da farle scoprire subito se Beatrice è davvero incinta o meno. Prima ha scritto questo. “Che io sappia non è incinta… dice che è il lattosio, quindi, stiamo a ciò che dice lei! Nel caso fosse incinta, sono felice per lei”. E fin qui nulla di strano. Poi è arrivata la stoccata: “In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme”.

Dietro queste parole potrebbe nascondersi tutto e niente, a dire il vero. Da una parte c’è chi pensa che Ludovica abbia inteso dire che apprenderebbe di Beatrice di nuovo incinta dai social come una persona qualunque. Dall’altra parte invece c’è chi pensa che semplicemente Ludovica lo scoprirà a ridosso dell’annuncio pubblico, ma comunque in privato. Le parole della minore delle Valli si prestano a più interpretazioni, ma come reagirà Beatrice alle ultime dichiarazioni di sua sorella?