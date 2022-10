Ludovica Valli assente nella vita di Beatrice: perché, la replica

L’influencer risponde a tono a chi l’ha accusata di non essere abbastanza presente nella vita della sorella, ecco le sue parole in risposta ad alcuni commenti

Un’altra polemica (o forse sarebe meglio dire l’ennesima) travolge una delle sorelle Valli, nel caso specifico Ludovica. Nelle scorse ore, alcuni hater si sono scagliati contro l’influencer nei commenti su Instagram: il motivo è legato all’assenza di Ludovica dalla recente presentazione che la sorella Beatrice ha organizzato in occasione della sua nuova collezione di moda. Ma non finisce qui.

Ludovica, infatti, non si è mai fatta vedere in ospedale nei giorni scorsi, quando la sorella Beatrice ha avuto dei problemi di salute che l’hanno costretta ad una pausa forzata da Instagram e a un po’ di riposo. Le accuse che sono piombate addosso a Ludovica sono legate al fatto che l’influencer non si è mai mostrata su Instagram Stories in compagnia della sorella in alcuni dei momenti più delicati e importanti per quest’ultima.

Chiaramente, essere assente dai social o non postare un determinato tipo di contenuto non corrisponde necessariamente a ciò che accade nella vita vera. Gli utenti di Instagram sono di certo abituati a vedere le influencer raccontare ogni aspetto della loro esistenza, anche i più intimi. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile che le immagini e le storie più delicate rimangano nell’ambito della privacy.

Quando un’utente si è permessa di criticarla dicendole “L’unica a non essere andata a festeggiare la nuova collezione della sorella. Quando Beatrice è stata male, l’unica a non essere andata da lei ad aiutarla. Che sorellanza!” Ludovica Valli si è sentita in dovere di rispondere a tono, scrivendo:

“Quando Beatrice è stata male ci siamo andati tutti a trovarla, lo sai? Ah no, voi avete bisogno di una storia, o una foto per forza. Perché se non si mostra tutto ciò che uno svolge durante le sue giornate non è stato fatto. Secondo le teorie di alcuni! Di ieri che non ero all’evento è verissimo. Ma se non hai una spiegazione a ciò dormirai stanotte? La sorellanza la si dimostra con ben altro e non è sempre e solo perché abbiamo lo stesso sangue. Vi lascio nella vostra immaginazione, hai un bel profilo fake comunque.”

Beatrice Valli: i problemi di salute e le ultime polemiche che l’hanno riguardata

In tempi non sospetti, la sorella di Ludovica Valli è stata oggetto di feroci critiche da parte degli haters per due distinti motivi. Prima di tutto perché lei e il marito, Marco Fantini, hanno deciso di trasferirsi in quello che sembra essere a tutti gli effetti lo stesso palazzo in cui vivranno presto anche Chiara Ferragni e Fedez. Il secondo motivo è sempre legato ai Ferragnez: giorni fa, Beatrice si è fatta vedere in compagnia della famiglia in un luogo a tema Halloween molto simile a quello in cui pochi giorni prima c’erano stati il rapper e l’imprenditrice digitale. Sono in tanti fra gli odiatori, dunque, ad accusarla di copiare sempre i celebri genitori dei piccoli Vittoria e Leone.

Giorni fa, per il resto, Beatrice Valli era stata costretta ad un ricovero in ospedale a causa di un deficit vestibolare acuto di cui ancora sta pagando le conseguenze. Cyberbullismo a parte, sembra per fortuna che in questi giorni stia già meglio.