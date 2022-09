Beatrice Valli sparita dai social: è stata ricoverata in ospedale

Beatrice Valli, dopo aver sfilato sul red carpet di Venezia, ha accusato dei problemi di salute. L’influencer, che è stata protagonista sul tappeto rosso in laguna una settimana fa, è poi stata ricoverata. Lo ha reso noto lei stessa, dopo essere sparita dai social per alcuni giorni, fatto inusuale che ha messo in allarme i fan. Lungo la serata di sabato 10 settembre, è stata l’ex volto di Uomini e Donne a risolvere il giallo relativo alla sua ‘latitanza’ dalle piattaforme web, raccontando, tramite una Stories Instagram, di essere stato poco bene e di essersi dovuta recare in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, sono in miglioramento. Lo si intuisce dal fatto che è stata dimessa.

La scelta di affidarsi alle cure ospedaliere è stata causata dalle vertigini. Non è la prima volta che la giovane si ritrova ad affrontare tale problema di salute. “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”, ha spiegato Beatrice via social, tranquillizzando la sua numerosa fanbase.

Beatrice Valli e le vertigini: sintomi e cause

Le vertigini sono un sintomo, piuttosto che una condizione patologica, come spiegato dal portale dell’Istituto superiore di sanità. Tendenzialmente sono causate da problemi dell’equilibrio che vanno a coinvolgere il funzionamento dell’orecchio interno, ma possono anche essere innescate da problemi che si verificano in alcune parti del cervello.

Le vertigini fanno provare una sensazione di disorientamento alle persone, le quali percepiscono l’ambiente in cui agiscono come se si stesse muovendo o se stesse ruotando. Tale sintomo è variabile a seconda dell’intensità con cui si manifesta: può essere lieve oppure così potente da non consentire di mantenere l’equilibrio e di svolgere le attività quotidiane.

Ad accompagnare le vertigini possono esserci altri disturbi, come ad esempio la temperatura elevata, il ronzio nelle orecchie (tinnito o acufene) e la perdita dell’udito. Gli attacchi di vertigini possono verificarsi all’improvviso e durare da pochi secondi ad alcune ore; nei casi più gravi addirittura giorni o mesi.

I soggetti che soffrono costantemente di vertigini possono vedere la propria vita quotidiana compromessa. Nella maggior parte dei casi le vertigini migliorano e scompaiono senza alcuna cura.