Beatrice Valli e Marco Fantini, come da anni a questa parte, hanno sfilato sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, giunto alla 79esima edizione. Puntuali come un orologio svizzero sono arrivate anche alcune critiche, le solite: “Ma che ci fanno questi personaggi in laguna se nulla hanno a che fare con la settima arte?”, si sono chiesti in tanti. La risposta è la medesima degli anni scorsi: la Mostra cinematografica, oltre agli attori protagonisti dei film in concorso, ospita una serie di personalità celebri del web e della moda che presenziano ad alcuni eventi collaterali al Festival vero e proprio in qualità di testimonial dei brand che sponsorizzano. La Valli, ad esempio, ha indossato un abito da sera elegantissimo, griffato Pinko. Fantini invece ha optato per uno smaking classico: camicia bianca e pantaloni e giacca neri.

Gli occhi sono stati tutti puntati sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha ricevuto una miriade di complimenti frammezzati da alcune critiche al vetriolo. Ma si proceda con ordine: i suoi fan più affezionati sono rimasti piuttosto sorpresi per l’inusuale scelta della loro beniamina la quale ha deciso di vestire un abito scuro, una tinta che abitualmente non predilige.

“Il nero non è un mio colore, ma in questo caso mi sono ricreduta”, ha spiegato ad un utente su Instagram. A proposito dei dettagli del vestito: Beatrice si è presentata sul tappeto rosso con un abito lungo e aderente, in paillettes, allacciato al collo, con uno scollo profondo sulla schiena e cut-out sui fianchi, e con una appariscente lunga coda con dettagli ad effetto volant.

Tutti d’accordo sull’eleganza dell’influencer. Tuttavia ciò non ha evitato che le piovessero addosso alcune critiche. Sui social c’è chi l’ha attaccata facendo del sarcasmo e dando a lei e al marito dei “comici”. “In che film recitate? Le comiche?”, ha chiosato velenosamente un utente, sottintendendo che con il cinema Marco e Beatrice poco ci azzeccano. Pronta la risposta della Valli, che ha replicato con la moneta dell’ironia: “Sì, almeno facciamo ridere un po’, dai”.

Altri internauti hanno sostenuto che non ha senso che gli influencer sfilino sul red carpet di una mostra cinematografica. “Ma chi siete per andare al Festival? Tutto è folle, spero cambieranno le cose”, la riflessione di una donna. Anche in questo caso è intervenuta in prima persona la Valli che ha risposto per le rime: “Io dico che è più insensato che tu stia qui a commentare una cosa che non ti interessa”.