Beatrice Valli incinta per la quarta volta? Le foto, il gossip impazza

La moglie di Marco Fantini è di nuovo in dolce attesa? I fan non hanno dubbi e già si preparano a festeggiare il lieto annuncio

Impazza il gossip. Beatrice Valli è incinta per la quarta volta? Nelle scorse ore l’ex volto di Uomini e Donne, oggi affermata influencer (su Instagram vanta oltre 3.1 milioni di ‘seguaci’), ha presentato la sua seconda capsule collection di gioielli ‘Pure Lei’. All’evento ha sfoggiato un lungo e delizioso abito rosa, piuttosto attillato. A colpire è stata la rotondità del ventre che ha subito fatto sbizzarrire centinaia di fan i quali si sono precipitati sotto il profilo Instagram della loro beniamina chiedendole se sia in dolce attesa. C’è anche chi ha bypassato la domanda, affermando che ci sia in corso una nuova gravidanza. E Beatrice che dice? Nulla, se ne sta zitta zitta. La moglie di Marco Fantini infatti non ha replicato alle congetture dei followers. Strano, visto che solitamente è svelta nel rispondere, soprattutto quando una voce si fa tambureggiante. Il mistero si infittisce.

Dunque si è innanzi a un’altra gravidanza? Chissà. Forse sì, forse no. Non è nemmeno escluso che quel pancino che ha fatto capolino da sotto il vestito sia dovuto a del gonfiore e che la Valli non si sia premurata di smentire le voci relative alla dolce attesa così da creare un po’ di hype per il lancio della sua nuova collezione di gioielli. Insomma, potrebbe aver sfruttato uno dei trucchi più vecchi del marketing per farsi un po’ di pubblicità. In tal caso nulla di male, non è la prima e non sarà nemmeno l’ultima. Fatto sta che il pancino è alquanto sospetto e che molti ‘seguaci’ che la seguono assiduamente da tempo credono davvero sia incinta.

A proposito di dolci attese e di Valli: nelle scorse ore Ludovica, sorella di ‘Bea’ nonché pure lei ex personaggio noto di Uomini e Donne, ha svelato il sesso del bebè che porta in grembo. Sul portone di casa appenderà un bel fiocco azzurro. Dunque la sua primogenita, Anastasia, accoglierà un fratellino. La notizia è stata data dall’influencer attraverso un tanto romantico quanto dolce video postato su Instagram.