Beatrice Valli incinta, l’annuncio: “Iniziato non nel migliore dei modi”

Beatrice Valli è incinta: con Marco Fantini allarga la famiglia! La coppia nata a Uomini e Donne ha finalmente ufficializzato la gravidanza del loro terzo figlio insieme. Per l’ormai nota influencer questo è il quarto figlio, in quanto prima di incontrare Marco ha avuto il piccolo Alessandro da una sua precedente relazione. Per il bambino Fantini è sempre stato come un secondo papà e tutti insieme ora sono pronti ad accogliere il nuovo arrivato. Con una foto in cui appaiono tutti felici e sorridenti, Beatrice ha reso ufficiale la notizia sulla sua gravidanza.

In realtà, ormai da qualche settimana si vociferava che la Valli fosse incinta. Nessuna conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati, almeno finora. Pipol aveva rivelato in anteprima che Beatrice è incinta, dopo averla incontrata a X Factor: “Noi c’eravamo e possiamo confermare la news relativa alla nuova dolce attesa”. Marco e Beatrice hanno deciso di prendersi il tempo per loro necessario prima di dare il lieto annuncio.

“Presto in SEI. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia”

A provare che questo è un momento unico per la famiglia Fantini è la foto che la Valli ha scelto per dare la conferma ufficiale sulla sua quarta gravidanza. Lei appare sorridente mentre con il suo braccio tiene vicino a sé il suo primo figlio Alessandro. Al suo fianco c’è chiaramente Marco, che tiene la piccola Azzurra, la sua secondogenita, mentre tiene le sue manine sul pancione. Infine, in questo splendido quadro familiare appare Bianca, che dà un bacio alla pancia della sua mamma.

“Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto! #vallinisfamily”

Beatrice Valli ha ammesso che questa gravidanza non è iniziata alla grande. Non ha spiegato nel dettaglio, in quanto ha preferito mantenere un tono sereno per dare la bellissima notizia. Sicuramente, l’ex corteggiatrice avrà modo di rivelare ulteriori informazioni al riguardo nei prossimi giorni sul suo seguitissimo profilo di Instagram. I fan sono felicissimi per la notizia di Marco e Beatrice, che di recente si sono sposati.

Beatrice Valli incinta: il commento della sorella Ludovica

Sotto il post condiviso da Beatrice per annunciare la sua quarta gravidanza, è possibile notare il commento della sorella Ludovica Valli. Nei giorni scorsi si parlava di un rapporto turbolento tra le due, per via di alcune dichiarazioni dell’ex tronista proprio su questa gravidanza. Anche Ludovica è attualmente in incinta, del suo secondo figlio.