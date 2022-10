Beatrice Valli, il pancino c’è: nuove foto e conferme da X Factor

Beatrice Valli è davvero incinta del quarto figlio? Il pancino pare esserci eccome, sebbene l’influencer abbia tentato di nascondere la gravidanza. Nei giorni scorsi sono spuntate le prime foto che mostravano una certa rotondità, sospetta verrebbe da dire. Lei ha provato a giustificare tale rotondità parlando di gonfiore a causa del lattosio, facendo riferimento a intolleranze insomma. E invece stasera sono spuntate nuove foto di Beatrice Valli incinta del quarto figlio. Certo, manca sempre la conferma ufficiale della coppia, ma una conferma non ufficiale è già arrivata.

Stasera Beatrice e Marco Fantini sono tra il pubblico del primo Live di X Factor 2022. Proprio Marco ha postato degli scatti prima di entrare nello studio del talent show di Sky e già in questo scatto si vede il pancino di Beatrice. E pare stia crescendo già, rispetto alle fotografie dei giorni scorsi. C’è anche un secondo scatto in cui si intravede un pancino sospetto, ma allora perché non confermare? Se avesse voluto nascondere la gravidanza, magari avrebbe optato per dei vestiti più larghi. Invece no, il vestito è aderente e mostra il famoso pancino sospetto.

A dare una prima conferma della gravidanza della Valli è stato Pipol. Pubblicando le foto descritte poc’anzi, la pagina Instagram ha confermato in anteprima la dolce attesa dell’influencer. Le foto del backstage di X Factor in effetti spazzerebbero via i dubbi, ma è lecito averne ancora alcuni fino a quando non saranno Marco e Beatrice a confermare. Pipol però ha notato il pancino in vista e ha scritto: “Noi c’eravamo e possiamo confermare la news relativa alla nuova dolce attesa”.

Prime conferme dunque sul quarto figlio in arrivo per Marco Fantini e Beatrice Valli. Sono già genitori di Bianca e Azzurra, così come di Alessandro, nato dalla precedente relazione di Beatrice. Dopo il matrimonio è forse giunta l’ora di un altro maschietto? Chi può saperlo, intanto è giusto attendere che la coppia annunci pubblicamente la gravidanza. Oppure che arrivi una smentita chiara e secca. Non solo il pubblico e i fan attendono di scoprire la verità su questo pancino, ma anche Ludovica Valli che non ha mancato di lanciare frecciate alla sorella Beatrice su gravidanze e lattosio…