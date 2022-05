Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati: invitati Vip, assenti e lacrime

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno detto sì! L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, genitori di Bianca e Azzurra, si sono finalmente sposati oggi, 29 maggio 2022, a quasi tre anni dalla romantica proposta di matrimonio da sogno che ha avuto luogo a Parigi. Ecco tutti i primi dettagli sulle nozze che sono trapelati riguardo agli abiti nuziali, gli invitati e ciò che è successo durante la cerimonia.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono giurati amore eterno a Capri oggi, 29 maggio 2022, 8 anni dopo la loro scelta a Uomini e Donne. Il matrimonio, organizzato in ben due anni, ha avuto luogo in una location da sogno. La 27enne è arrivata all’altare accompagnata dal padre e dal primo figlio, Alessandro, avuto dall’ex Nicolas Bovi.

Numerosi sono i vip che hanno presenziato alla cerimonia. Tra coloro che hanno manifestato la loro presenza all’evento sui social ci sono Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza, Bianca Atzei e Stefano Corsi, Alena Seredova con il compagno Alessandro Nasi. Le sorelle di “Bea”, Ludovica e Eleonora, hanno assunto il ruolo di damigelle della sposa. Grande assente Alice Campello. L’imprenditrice moglie di Alvaro Morata ha rivelato su Instagram di non aver potuto partecipare al matrimonio.

Molti video che si stanno diffondendo in questi attimi sui social mostrano la Valli intenta a scambiare le promesse con Fantini. In questo momento clou la sposa, emozionatissima, non è riuscita a trattenere le lacrime, faticando quasi a concludere il discorso. L’abito di “Bea”, principesco e dotato di una grande scollatura è stato abbinato ad un elegante chignon.

La Valli e Fantini sono così finalmente riusciti a coronare il sogno d’amore che inseguivano da quasi 3 anni. La coppia ha dovuto rimandare più volte le nozze a causa della situazione pandemica, aspettando in modo da poter festeggiare in grande stile appena possibile. I due sono riusciti a sposarsi in una data molto importante per la loro storia d’amore, preannunciata già da tempo. I festeggiamenti per le loro nozze sono iniziati ieri sera a Capri, dove i due influencer hanno organizzato una sontuosa cena per familiari e amici stretti.