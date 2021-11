Marco Fantini e Beatrice Valli, scelto giorno delle nozze: la data ufficiale

Marco Fantini e Beatrice Valli hanno scelto la data del matrimonio. Finora erano rimasti vaghi, non avevano ancora deciso il giorno ma solo il mese e l’anno. O forse non lo hanno comunicato prima ai fan per scaramanzia, nella speranza di non dover più spostare la data. I due sarebbero dovuti convolare a nozze già a settembre del 2020, dopo la proposta di matrimonio arrivata nella romanticissima Parigi. Sono amatissimi dai fan dai tempi di Uomini e Donne, per questo quella proposta di matrimonio, in cui Marco aveva coinvolto anche i loro bimbi, aveva emozionato tutti i loro fan. E tutti non vedevano l’ora di partecipare, seppure via social, al loro grande giorno.

Poi è arrivata la pandemia e Beatrice ha dovuto fermare i preparativi del matrimonio. In un primo momento avevano rimandato tutto di un anno, quindi al 2021. Quando però sono state stabilite delle limitazioni ai matrimoni e alle feste allora hanno preferito rimandare ancora. Beatrice e Marco vogliono sposarsi in totale serenità e fare una grande festa, senza dover pensare a disposizioni e regole da rispettare. Per questo avevano annunciato di aver spostato il grande passo a maggio del 2022, ma senza svelare il giorno.

Con un messaggio su Instagram, la futura sposa ha finalmente annunciato la data del matrimonio ufficiale. Sarà a fine mese: “Abbiamo finalmente deciso. Il 29 maggio 2022 ci sposeremo. Speriamo di non rimandare più”. L’augurio che tutti fanno alla coppia è proprio questo, ovvero di non dover più rimandare le nozze anche perché è un augurio che di conseguenza si fa a tutti. Vorrebbe dire infatti che a maggio 2022 non ci sarà più bisogno di rispettare disposizioni e limitazioni. O non come oggi, almeno.

Marco e Beatrice si sposano il 29 maggio 2022, quindi. Sotto al post con l’annuncio sono arrivati numerosissimi commenti con tanti cuori e tante congratulazioni. La coppia continuerà a tenere aggiornati i fan con i preparativi del matrimonio nei prossimi mesi, come hanno fatto fino a oggi. C’è da aspettarsi quindi che anche quel giorno sarà possibile seguire l’evento attraverso i social. Un’altra coppia di Uomini e Donne sta per convolare a nozze, dunque, anche se sono una bellissima famiglia da anni ormai.