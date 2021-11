Beatrice Valli, nozze in vista e scelte. Parla l’influencer: rito, location e data

Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie più amate e longeve tra quelle sbocciate e Uomini e Donne, si avvicinano al grande passo. Il matrimonio, dopo mille peripezie, si fa via via più imminente. In una serie di Stories Instagram, l’influencer ha fornito una serie di curiosi dettagli ai fan in merito all’evento. In primis ha confermato il periodo in cui verranno celebrate le nozze. Il mese da cerchiare sul calendario è maggio 2022. Per la data esatta, invece, c’è ancora da attendere. ‘Bea’ non ha voluto rivelarla.

“Ci sposeremo a maggio”, ha assicurato la Valli che ha aggiunto che per il giorno x darà aggiornamenti più specifici nelle prossime settimane. Già deciso anche il luogo che farà da cornice al matrimonio: la festa si svolgerà a Capri, in una location esclusiva. Sull’abito, invece, tutto ancora è da decidere. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato che ha da poco iniziato a pensare seriamente al vestito da indossare e che in questo momento sta dando un’occhiata ai modelli.

“Ci sono tantissime soluzioni che ti stravolgono l’idea che avevi in mente all’inizio. Ci stiamo lavorando”, ha confidato. Spazio poi al ‘nocciolo’ dell’evento. Si sposerà con rito civile o religioso? Oppure entrambi? “Faremo entrambi, anche se non riusciremo a fare tutto in una giornata per una questione di spazi e capienza”, ha detto l’influencer.

UeD Beatrice Valli e Marco Fantini, quando le nozze diventano un percorso accidentato

Per la coppia, il raggiungimento dell’altare è stato un vero e proprio percorso a ostacoli. Inizialmente per via delle titubanze di Fantini, che era restio a unirsi alla compagna tramite il matrimonio. Alla fine si è convinto ed ha fatto la tanto attesa proposta. Peccato che quando si stava cominciando con i preparativi c’è stato l’avvento della pandemia dettata dal Covid che ha messo sottosopra i piani nuziali di ‘Bea’ e Marco, i quali si sono trovati nella stessa identica situazione di migliaia di italiani in procinto di sposarsi: vale a dire a dover fronteggiare una serie di limitazioni relative agli invitati in chiesa e alle persone da portare al ristorante.

Ora che la pandemia fa un po’ meno paura e che si sta pian piano tornando alla normalità, almeno per quel che riguarda le capienze nei locali e nei luoghi di culto, il matrimonio ‘s’ha da fare’. Maggio non è così lontano, il tempo stringe.