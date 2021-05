Marco Fantini e Beatrice Valli hanno dato aggiornamenti sul matrimonio. Lo hanno fatto in occasione di una chiacchierata con Casa Chi, in cui però l’argomento principale è stato il bodyshaming subito da Beatrice. Dopo la nascita della figlia più piccola, Azzurra, l’influencer ha ricevuto critiche e cattiverie sul suo corpo, che lei non si è mai vergognata di mostrare anche dopo il parto. Giustamente. Lei ha spiegato di aver affrontato il tema anche insieme alle persone che la aiutavano a sentirsi bene col suo corpo e lei stessa è stata di supporto a chi ne aveva bisogno. Beatrice è contenta di aver dato un messaggio positivo e di essere stata di aiuto per qualcuno.

La Valli ha fatto della sincerità e della trasparenza il suo punto di forza: “Devo dire che ho sempre comunicato quella che sono. Sono sempre stata naturale, non ho mai ostentato in un qualcosa che non sono”. Questo è il messaggio a cui tiene di più, la naturalezza in tutto, sia parlando del corpo e dell’accettazione sia della sua vita. Marco ha spiegato di aver sempre supportato la compagna, a lui è sempre piaciuta anche con qualche chilo in più dovuto alla gravidanza. Le diceva sempre che è bellissima e questo ha dato molta più sicurezza a Beatrice, più di quanto già lei non lo fosse di suo.

Nella chiacchierata però non è mancato l’argomento matrimonio. Marco e Beatrice hanno rimandato le nozze a causa del Covid. Sono stati costretti a rimandarlo una volta l’anno scorso, sembravano intenzionati a sposarsi a settembre 2021 invece hanno deciso di rinviarlo per la seconda volta. A domanda “quando vi sposate”, Beatrice ha specificato che è una domanda a cui non possono rispondere loro. Quindi i giornalisti hanno cambiato la domanda: a che punto siamo col matrimonio? Beatrice ha risposto così:

“Lo abbiamo rimandato all’anno prossimo. Sì, purtroppo nel 2022. Festeggiare in questo anno non sarebbe neanche… Innanzitutto sarebbe dare un esempio sbagliato. A noi piacciono le cose in grande, farlo in grande quest’anno sarebbe andare contro le regole. Vogliamo dare l’esempio, come abbiamo sempre fatto. Facendolo al meglio, in un momento di gioia e felicità”

Ma Beatrice non ha in mente solo il matrimonio, perché vuole allargare ancora la famiglia. Sì, sta pensando già al quarto figlio e spera che sia un maschio. Marco non ha commentato, è rimasto in silenzio: ha solo detto che deve ancora riprendersi dalle prime due, Bianca e Azzurra. Tempo al tempo e la famiglia comunque si allargherà ancora. Beatrice non esclude di avere cinque figli, come sua madre le ha sempre detto. Le piace la famiglia numerosa, sono molto contenti di come stanno crescendo i loro figli, sono intelligenti ed educati. Anche a scuola ricevono complimenti per come sono i bimbi e questo per loro è molto importante.