Beatrice Valli compleanno figlio: “Avevo 17 anni”. Il gesto di Ludovica

Perché non possiamo fermare il tempo? Eccoci qui, oggi sono 6 anni che ci riempi la vita con la tua vivacità, con la tua dolcezza e con quel musino buffo che fai quando stai facendo qualcosa che sai che la mamma potrebbe sgridarti. 6 anni che non appena vedi la zia entrare a casa le corri veloce veloce incontro per esser preso in braccio, dandole uno di quegli abbracci immensi, come per dirle ‘tata Uu mi sei mancata tanto’, ed io lo so, lo so perché manchi sempre tanto tanto anche a lei. Sì, ‘Uu’ perché quando eri più piccino non riuscivi a chiamarmi ‘Lulù’, così sono diventata la tua tata Uu. Tu che con un sorriso hai sempre cacciato via tutti i miei brutti pensieri e tu che con le tue carezze hai svoltato le mie giornate. Tu che nel mio cuore avrai sempre un grande, grandissimo posto, caro nipote. Tanti auguri CiccioBanano del mio cuore. Hai la vita in mano, fanne tesoro perché è e sarà bellissima, e quando invece ti farà arrabbiare, sappi che oltre ad avere due genitori speciali su cui contare, qui c’è e ci sarà per sempre la tua tata Uu pronta a sostenerti e difenderti da questo mondo alle volte un po’ difficile. Ti auguro una vita meravigliosa, ti auguro di realizzare tutto ciò che sogni e desideri, ti auguro tutto ciò che di bello la vita ha. Ti voglio bene, tanto tanto tanto bene. Con amore, tata Uu ❤️ #happybirthday #myfamily #iloveyou