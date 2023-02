Sembra proprio non avere fine la ‘faida’ tra Beatrice e Ludovica Valli. Che tra loro ci sia un rapporto complicato è sotto gli occhi di tutti: le due hanno una relazione sporadica e a volte pare non scorrere buon sangue. Pochi giorni fa, Ludovica è diventata mamma per la seconda volta del piccolo Otto Edoardo. La scelta del nome aveva fatto discutere, poiché la Valli maggiore aveva detto in passato di voler chiamare un eventuale figlio maschio proprio “Edoardo”. Tra l’altro, l’ex tronista aveva bacchettato la sorella per aver dato il benvenuto al nipotino scrivendo solo “Benvenuto Otto”, omettendo il secondo nome. A tal proposito, nelle ultime ore, Beatrice ha criticato in modo velato Ludovica per la scelta del nome di suo figlio.

Ieri 20 febbraio l’influencer ha voluto dedicare un po’ di tempo per rispondere alle domande dei suoi seguaci, che l’hanno invasa di domande riguardo la bambina che dovrebbe nascere il prossimo aprile. Quando le è stato chiesto che nome darà alla piccola, ha spiegato che lei e il compagno Marco Fantini sono ancora indecisi e non riescono a trovare un accordo. Il compagno della Valli vorrebbe un doppio nome, perché “va di moda adesso”. Al che, Beatrice ha prontamente replicato: “Appunto per quello non voglio darglielo“.

Molti hanno immediatamente pensato che volesse lanciare una frecciatina alla sorella Ludovica, la quale ha scelto per il suo secondogenito proprio un doppio nome. Inoltre, come menzionato prima, ha anche precisato di tenere molto al fatto che il bambino venga chiamato in entrambi i modi. Insomma, i battibecchi tra le due sembrano continuare imperterriti e le due non lasciano fuggire occasione per tirarsi qualche ‘bordata’. Come reagirà Ludovica alle ultime dichiarazioni di sua sorella?

Beatrice Valli: la quarta difficile gravidanza

Beatrice Valli aveva già parlato a “Verissimo” delle difficoltà affrontate durante questa quarta gravidanza. Chiacchierando con i suoi followers, ha spiegato il motivo che l’ha portata a fare recentemente un esame chiamato ‘tracciato’. L’ex corteggiatrice ha raccontato di essere andata in ospedale a causa di forte fitte e bruciore alla pancia e dopo non aver sentito la bambina muoversi per un paio di giorni. Fortunatamente, non è stato riscontrato nessun problema, ma per sicurezza i dottori hanno voluto fare quest’esame per controllare il collo dell’utero e le hanno consigliato di riposare il più possibile.