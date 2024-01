“Beatrice Luzzi torna ufficialmente al Grande Fratello”: lo scoop

Mancano poche ore e su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Trattasi di una puntata importante, dato che si affronterà l’argomento più discusso della settimana: il repentino abbandono di una delle protagoniste assolute del programma, Beatrice Luzzi. Il tre gennaio, l’attrice è uscita dalla Casa a causa della morte del padre. Proprio per questo, il televoto aperto la scorsa settimana era stato annullato: i concorrenti in nomination erano infatti Beatrice insieme a Federico, Monia e Rosanna.

Sebbene inizialmente si pensava che l’attrice non sarebbe più rientrata in gioco, trasmissioni come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque hanno anticipato che l’abbandono della Luzzi potrebbe non essere definitivo. Ebbene, poco fa, Fanpage ha dato un esclusivo spoiler: pare proprio che, questa sera, Beatrice rientrerà ufficialmente al Grande Fratello. A quanto pare, fonti vicine al portale hanno assicurato che, dopo cinque giorni fuori dalla Casa, Beatrice sarebbe pronta a tornare nel reality e continuare la sua esperienza insieme agli altri inquilini.

Beatrice Luzzi rientra in Casa: cosa succederà in puntata

Una notizia che ha lasciato i fan della gieffina di stucco, dato che in molti avevano dato per scontato il suo addio definitivo alla trasmissione. Tuttavia, sebbene in tanti abbiano reagito con grande entusiasmo alla notizia, altri hanno già dato il via alle prime proteste. Pochi giorni fa, sono state diffuse alcune immagini di Beatrice al di fuori della Casa, mentre si trovava in un bar insieme alla madre. Dunque, dato che la Luzzi avrebbe avuto modo di riassaporare seppur per pochi giorni la vita reale, diversi spettatori sostengono che un suo eventuale ritorno non sarebbe giusto nei confronti degli altri concorrenti.

D’altro canto, è importante considerare le circostanze tragiche e straordinarie che hanno coinvolto l’attrice. Per questo motivo, i suoi sostenitori enfatizzano che il suo ritorno alla competizione sarebbe, in effetti, completamente giustificato. Ad ogni modo, non resta che attendere la puntata di questa sera per vedere in diretta il rientro, ormai quasi certo, della gieffina in Casa.

Non solo, è molto probabile che nel corso della diretta, il GF prenda dei provvedimenti nei confronti del resto dei concorrenti. Gli autori del programma e lo stesso Alfonso Signorini, infatti, non hanno apprezzato l’atteggiamento di alcuni partecipanti dopo l’uscita di Beatrice, promettendo serie conseguenze per le loro azioni.