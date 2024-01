GF, prime foto della Luzzi fuori dalla Casa: non c’è fine al peggio

Mercoledì, 3 dicembre, Beatrice Luzzi ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello a causa della tragica morte del padre, l’architetto Paolo Luzzi. La notizia è arrivata una vera e propria doccia fredda per i fedeli spettatori del reality, che si sono stretti intorno all’attrice, riempendola di messaggi di supporto e affetto. Proprio ieri, Beatrice ha rotto il silenzio per ringraziare i suoi fan per il grande sostegno ricevuto per la grave perdita. In una nota condivisa dallo staff che gestisce i suoi profili social, ha espresso la sua gratitudine, ma ha fatto anche una richiesta: rispettare la sua privacy e permetterle di fare i funerali in maniera privata. Una richiesta che, però, alcuni seguaci sciacalli non sono stati in grado di onorare.

Difatti, alcune ore fa, sono state diffuse le prime foto di Beatrice Luzzi fuori dalla Casa. Negli scatti in questione, ripresi da lontano, è possibile vedere l’ex gieffina in un bar insieme a quella che sembrerebbe essere la madre. Trattasi di un momento intimo, che nessuno aveva il diritto di divulgare sui social. Non è chiaro per il momento se le foto sono vecchie o risalenti a questi giorni, ma, in ogni caso, solamente la condivisione di quei contenuti con allegate insinuazioni rappresenta una totale mancanza di rispetto per Beatrice e la sua famiglia.

Difatti, alcuni detrattori ne hanno approfittato per puntualizzare che, avendo avuto la possibilità di tornare alla vita reale per diversi giorni, un suo rientro in gioco sarebbe ingiusto. Questo perché, Mattino Cinque ha anticipato che l’abbandono della Luzzi potrebbe non essere definitivo, aprendo la possibilità di un ritorno nella Casa. Insomma, neanche un avvenimento così tragico è stato in grado di fermare le lotte tra fandom, dimostrando che non esiste limite al peggio. I fan della Luzzi si sono subito mobilitati, dando inizio ad una feroce polemica sul web in difesa dell’attrice.

Nel frattempo, il pubblico del Grande Fratello sta aspettando impazientemente la puntata di lunedì, 8 gennaio. Alfonso Signorini affronterà l’argomento relativo l’abbandono della Luzzi e non solo. Infatti, il conduttore ha anticipato che parlerà in maniera molto seria con il resto dei concorrenti per l’atteggiamento avuto dopo aver appreso la notizia del lutto dell’attrice.