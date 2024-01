GF 8, caso Luzzi: sanzioni spietate, ci sarà un ‘terremoto’ in studio

Terremoto in vista al Grande Fratello 8. Nel corso della prossima diretta in prime time su Canale Cinque potrebbe esserci una sanzione molto dura nei confronti di quei concorrenti che non hanno manifestato empatia nei confronti di Beatrice Luzzi, che è stata costretta ad abbandonare il gioco nei giorni scorsi a causa della morte del padre. Alfonso Signorini è andato su tutte le furie nel vedere l’atteggiamento di alcuni inquilini. E pare che stavolta la situazione non si risolverà soltanto con una ramanzina. L’opinionista Viviana Bazzani, su TikTok, ha infatti rivelato che alcuni concorrenti saranno convocati in studio. Qui dovrebbero affrontare un televoto flash. Colui o colei che perderà, sarà mandato a casa.

Secondo quanto riferito dalla Bazzani, a partecipare alla ‘roulette’ del televoto lampo in studio saranno Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Prima di contendersi la permanenza nel reality show, visioneranno i loro stessi comportamenti, confezionati in un video ad hoc, in riferimento all’uscita di Beatrice Luzzi. Come accennato, Signorini è fuori di sé per lo spettacolo dimenticabile offerto da alcuni concorrenti. E, dando credito a quanto riportato da Novella 2000, pure i vertici Mediaset non sarebbero affatto contenti della piega presa dalla vicenda.

D’altra parte Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Cologno Monzese, a inizio stagione televisiva, è stato chiarissimo: stop al trash e ad atteggiamenti maleducati o, peggio ancora, a quelli manchevoli di umanità. L’episodio riguardante la reazione avuta da alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia a proposito della grave perdita patita dalla Luzzi si inserisce senza se e senza ma in quegli episodi in cui è stata mostrata una spietatezza umana imbarazzante.

Non a caso, negli ultimi giorni, molti affezionati alle dinamiche del Grande Fratello si sono riversati sui social chiedendo a gran voce provvedimenti seri per coloro che si sono resi protagonisti di atteggiamenti dimenticabili, per usare un eufemismo. E pare che stavolta il sentiment del pubblico coincida con quello di Signorini e dei piani alti del Biscione. Non resta che attendere lunedì sera per capire se davvero arriveranno punizioni esemplari.