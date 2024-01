GF striglia gli inquilini per il caso Luzzi: Anita sbotta con il pubblico

Da giorni, il mondo del web ha iniziato una forte polemica contro i concorrenti del Grande Fratello. Il motivo? Dopo l’annuncio dell’abbandono di Beatrice Luzzi a causa della morte del padre, il comportamento di alcuni inquilini è stato a dir poco fuori luogo, peccando assolutamente di empatia. Dopo aver appreso la notizia, vari concorrenti del reality show non hanno espresso alcun rispetto per la loro collega; al contrario, si sono immediatamente preoccupati di come l’evento potesse limitare la possibilità di partecipare a feste o aperitivi. Un atteggiamento che ha lasciato il pubblico basito, tanto che persino Alfonso Signorini ha deciso d’intervenire, prendendo pubblicamente le distanze dai concorrenti.

Per questo, in tanti stanno richiedendo a gran voce un provvedimento esemplare per alcuni degli inquilini. Ebbene, alla luce della bufera mediatica scatenatasi, il Grande Fratello starebbe cercando di limitare i danni. Alcune ore fa, Anita Olivieri è stata chiamata in confessionale proprio per parlare della questione. Ricordiamo che Anita è stata tra i concorrenti maggiormente criticati sui social per i suoi atteggiamenti. L’Olivieri non è infatti riuscita a mettere da parte le sue divergenze con la Luzzi neanche di fronte al lutto che l’ha colpita, dimostranza una totale mancanza di sostegno nei confronti della sua coinquilina.

Anita Oliveri: la frase contro il pubblico del GF fa discutere

Dunque, pare che gli autori del GF abbiano richiesto ad Anita e agli altri inquilini di evitare i comportamenti visti negli ultimi giorni e di non menzionare l’argomento. Una richiesta che l’Olivieri ha commentato in questo modo: “Mi hanno chiesto in confessionale di tenere un profilo basso. Fuori 4 cretini stanno facendo casino”. Anita sarebbe stata quindi informata delle rivolte social contro di loro, definendo i telespettatori del reality come “4 cretini“.

Certo è che i piani del GF non sono andati come previsto dato che, dopo queste parole, si è scatenata una nuova polemica contro la gieffina. Da una parte, è riemersa l’accusa di una sua presunta relazione con uno degli autori del programma, che l’avrebbe informata anticipatamente della bufera sui social; dall’altra, numerose persone si sono sentite insultate dalle sue affermazioni e hanno richiesto ulteriori provvedimenti contro di lei per il mancato rispetto verso il pubblico. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire cosa succederà ad Anita e al resto dei concorrenti.