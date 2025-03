Beatrice Luzzi, frecciatina a chi la critica: “diatribe finte e inutili”

Nelle ultime ore Beatrice Luzzi si è ritrovata al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune dichiarazioni sul suo conto da parte di Stefania Orlando, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello di cui è opinionista. L’attrice ha recentemente avuto una discussione anche con Alfonso Signorini, conduttore del reality. Poco fa, sul suo profilo Instagram ufficiale, Luzzi ha pubblicato un post in cui qualcuno ha letto una risposta proprio a tutte le polemiche degli ultimi giorni ed una frecciatina a chi l’ha criticata. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Il post di Beatrice Luzzi

Poche ore fa Beatrice Luzzi ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in risposta agli avvenimenti che l’hanno vista coinvolta negli ultimi giorni. Qualche utente, difatti, ci ha letto una frecciatina nei confronti di chi l’ha recentemente criticata per il suo lavoro come opinionista al Grande Fratello. Nello specifico l’attrice ha invitato tutti a focalizzarsi sulle cose importanti della vita, come l’essere in buona salute e la propria famiglia, e non su diatribe finte ed inutili e sullo sparare cattiverie sugli altri. Ha sottolineato come questo non sia bello e non faccia bene a nessuno, in particolar modo a chi le dice.

Luzzi ha poi aggiunto di essere stata sempre coerente durante il suo percorso e che non le piace “spappolare” qualcuno, soprattutto quando già in difficoltà. Ha anzi sottolineato come tenda, invece, a voler aiutare e come questa sia stata sempre la sua linea guida. L’opinionista del Grande Fratello ha terminato il video invitando gli altri a tenere il suo stesso atteggiamento per poi salutare i suoi follower. Molti sono stati gli utenti che hanno commentato il suo post scrivendo di essere orgogliosi di lei. Non è mancato, tuttavia, anche chi l’ha attaccata criticando il suo lavoro come opinionista.

Il commento di Stefania Orlando

Proprio poche ore fa Stefania Orlando, ex concorrente di quest’ultima edizione del Grande Fratello, si è abbandonata a propria volta ad un commento sul suo operato. In un’intervista con il settimanale Chi, l’ex gieffina ha affermato che “più che fare l’opinionista ci sta provando” e ha sottolineato come tendi ad assecondare un po’ l’opinione del pubblico.