Beatrice e Marco: commento di Alessandra Amoroso a Fantini, fan accesi

Beatrice Valli pubblica lo scambio di battute tra Marco Fantini e Alessandra Amoroso sulle nozze: “Avete scatenato l’inferno”

Marco Fantini e Alessandra Amoroso si scambiano battute e ‘scatenano l’inferno’. A pubblicare l’esilarante messaggistica tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la cantante pugliese è stata Beatrice Valli. La compagna di Fantini infatti ha fatto comparire tra le sue Instagram Stories un’istantanea su quanto accaduto, senza mancare, in maniera simpatica, di far notare ad Alessandra di aver creato un pandemonio tra i fan, che sono andati in subbuglio. Motivo? No, non c’è alcuna tresca clandestina d’amore tra Marco e la leccese. A provocare l’agitazione dei follower è invece stato il contenuto del ‘botta e risposta’ tra i due, in quanto la cantante ha parlato di nozze…

Alessandra Amoroso e Fantini: il commento che scatena i fan

“Ecco tesoro (Alessandra Amoroso, ndr). Hai scatenato l’inferno con questo (futura moglie? Magari)”. Il commento divertente di Beatrice è arrivato dopo che la cantante, sotto a un post della coppia, aveva commentato “Non avevamo detto pizza per cena?”, ricevendo un goliardico “Abbona” di Fantini. Lo scambio di battute si è infine concluso con la leccese che ha salutato: “Salutami la tua futura moglie Beatrice”. Da qui la frenesia dei fan che da molto tempo attendono l’annuncio del grande passo dei loro beniamini. A onor del vero, non sono solo i follower ad attenderlo, ma anche la Valli che sta aspettando impazientemente la proposta dal suo love che invece frena sulla questione.

Marco Fantini: l’ultimatum sulle nozze di Beatrice tra il serio e il faceto

A proposito di matrimonio, poco più di un mese fa, la Valli, presentandosi su Instagram con un abito nuziale, aveva fatto sognare i fan, salvo poi spiegare che non si trattava del suo vestito. In quell’occasione, tra il serio e il faceto, aveva fatto anche sapere di aver dato un ultimatum sulle nozze al compagno. Certo il clima era spensierato e giocoso, ma attenzione… Marco, non tirar troppo la corda. Prima o poi si spezza. Meglio tirare in aria del riso e dei fiori d’arancio.