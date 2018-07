Beatrice Valli nozze in vista: abito da urlo, scadenza a Marco Fantini

Beatrice Valli nozze in vista: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela di aver dato una scadenza a Marco Fantini

Forse ci siamo davvero. Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie più felici e solide uscite da Uomini e Donne, potrebbero presto salire all’altare. A far sognare i tanti fan della coppia ci ha pensato la futura sposa (non ci pare stavolta di correre troppo), postando una foto che ha letteralmente mandato in visibilio i suoi fan: lei stessa che indossa un abito nuziale che definire incantevole è forse troppo riduttivo. A far ulteriormente pensare che per i due influencer il matrimonio sia molto molto vicino sono state le parole che Beatrice ha scritto sotto allo scatto e ciò che ha rilasciato rispondendo a una fan.

“QUINDI? Marco Fantini batti un colpo. Mi sono innamorata di questo abito come l’ho indossato”. A scrivere è Beatrice Valli che chiama in causa il suo uomo. Quel quindi scritto in maiuscolo avvalora ancor di più la tesi che la Valli stia davvero pensando al grande passo. E forse non solo ci sta pensando, ma probabilmente ci sta anche lavorando concretamente. Cosa ce lo fa credere? Un suo simpatico commento in risposta a una fan: “Fa finta di non sentire, gli ho dato una scadenza”. Nonostante il clima scanzonato e gioioso dello scambio di battute pare proprio che Beatrice non stesse dando aria alla bocca. D’altra parte la foto in questione è eloquente.

Marco Fantini e Beatrice Valli: un anno di Bianca

Per Fantini e Beatrice non ci sarebbe momento migliore per prendere questa importante decisione. Sono più innamorati che mai e tutto sembra andargli a gonfie vele. Pochi giorni fa, il 29 giugno, hanno anche celebrato il primo compleanno del loro frutto d’amore, la piccola Bianca. Un’occasione anche per i due genitori di rivelare dettagli inediti sul loro rapporto con la bimba e su come hanno vissuto il primo anno del bebè. Ma pure un’occasione per rimarcare quanto Bianca sia stata importante per completare la loro unione, che oggi più che mai sembra solida e imperitura. Non ci resta che attendere la data delle nozze.