Alessandra Amoroso si svela: “Cresciuta fisicamente… anno difficile”

Alessandra Amoroso si svela, l’intervista: “Anno difficile per due tristi scomparse… Io cresciuta fisicamente… i miei 32 anni”

12 agosto 1986 – 12 agosto 2018: e sono 32 per Alessandra Amoroso, auguri. La cantante leccese ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, facendo il punto dell’anno appena trascorso e facendo anche un salto nei ricordi di inizio carriera. Spazio anche alle inedite pose seski social, come le chiama lei. Ma soprattutto spazio alla canzone d’anteprima (“La stessa“) del nuovo album (in uscita in autunno). Il testo musicale è apparso online a sorpresa proprio in concomitanza del compleanno di Alessandra ed finito subito in cima alla classifica dei download. “Un regalo per i fan, ma prima di tutto a me stessa. Un brano fresco, pieno di energia e positività che prende il testimone dell’album precedente ‘Vivere a colori'”, ha spiegato la raggiante Amoroso. Eppure questo per lei non è stato un anno facile. “La stessa” è sì un pezzo felice, allegro, un pop disteso che si alimenta di molto colore anche nella videoclip (“Sono sempre stata così e volevo affermarlo in maniera chiara. Sono colorata e positiva, credo nel bene. Anche il disco sarà così, positivo”); ma il periodo in cui è stato pensato non è stato facile…

“È stato difficile: ho perso mia nonna e il mio amato cane Buddy. Non ho la bacchetta magica…”

Gli ultimi 12 mesi di Alessandra infatti non sono stati semplici, soprattutto per due scomparse che l’hanno segnata: “È stato difficile: ho perso mia nonna e il mio amato cane Buddy. Non ho la bacchetta magica per far tornare persone e affetti, ma cerco di non dare spazio alle negatività. La musica mi tiene compagnia”. La cantante però è certa di essere “La stessa”, come il nuovo pezzo: “Sono quella di sempre, lo stesso sorriso gigante di sempre. Anche se ho portato l’apparecchio per un anno per raddrizzare un canino”. Quella di sempre ma con un tocco bollente in più (a proposito di una sua foto a bordo piscina in posa da modella su Instagram): “Fisicamente sono cresciuta, è vero. Prima di postarla mi sono fatta mille paranoie. Ma poi ho pensato che se ci avessi messo dell’autoironia, se avessi detto che era una posa seski, sì seski, avrebbe avuto un altro impatto. È un modo per combattere gli hater sui social. Forse anche per questo ne ho pochi”.

Alessandra Amoroso: “Amici e Maria mi camminano sempre accanto”

Ok, la stessa: ma un po’ cambiata negli anni? “Sono un po’ meno istintiva, ragiono di più, mi sono calmata e sento più la responsabilità. Sono maturata assieme al pubblico: vedo tanti che hanno messo su famiglia”. A proposito, il suo compagno Stefano Settepani è anche il suo produttore. “Mi ha accompagnata dentro questa canzone – spiega – e abbiamo trovato assieme la chiave per affrontare con la voce una metrica diversa dal mio solito. È bello che la coppia funzioni anche nella musica, ci fidiamo l’uno dell’altra”. Poi il tuffo nel passato: “Guardo sempre avanti sapendo però da dove sono venuta. Amici e Maria mi camminano sempre accanto. Quest’anno ho partecipato a piccole dosi: ogni volta che partiva la sigla mi tremavano le gambe“.