Beatrice di York, è nato il primo figlio: sesso e annuncio della Regina

La famiglia reale inglese festeggia la nascita di un nuovo Royal Baby: Beatrice di York ha partorito. La principessa ha dato il benvenuto al suo primo figlio con il marito Edoardo Mapelli Mozzi. Quest’ultimo era già padre di un altro bambino, Christopher, avuto da una precedente relazione. Proprio in questi minuti arriva l’annuncio, con un comunicato ufficiale, da parte della Regina. La Royal Family informa tutti della nascita del bambino, svelandone anche il sesso. Ebbene si tratterebbe di una femminuccia.

“Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare l’arrivo sicuro della loro figlia”

Queste le prime parole scritte dalla Regina per annunciare la nascita della prima figlia di Beatrice di York. La principessa ha dato alla luce la bambina nella serata di sabato 18 settembre, precisamente alle 23.42, al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. Si legge che i nonni e bisnonni sono stati informati dell’arrivo della Royal Baby e sono “molto contenti”. La famiglia reale, inoltre, ci tiene a ringraziare tutto il personale dell’ospedale che si è preso cura in questi giorni di Beatrice, nipote della Regina.

La Corona fa sapere che la principessa e sua figlia stanno entrambe bene. La coppia non vede l’ora di presentare la figlia al fratello maggiore Christopher. Intanto, la stessa Beatrice di York pubblica la notizia sulla sua pagina di Twitter, condividendo la gioia e ringraziando il personale medico. A corte c’era grande preoccupazione a causa del ricovero d’urgenza della principessa, di qualche giorno fa.

Fortunatamente è andato tutto per il meglio e oggi la Corona può festeggiare. La nascita del nuovo Royal Baby avviene pochi mesi dopo il secondo parto di Meghan Markle, che ha dato alla luce Lilibet Diana. La figlia di Beatrice di York ed Edoardo è la dodicesima della Regina Elisabetta II, ovvero la decima in linea di successione al trono.

Beatrice, invece, è la primogenita di Andrea, duca di York e figlio della Regina. In quest’ultimo periodo, la Corona sta tremando a causa sua. Le sconvolgenti accuse di abuso che lo circondano stanno spaventando parecchio la Royal Family. In Inghilterra non si parla d’altro ormai da settimane e pare che il principe Carlo e suo figlio William siano stufi e preoccupati per questa situazione.

Sicuramente a portare un po’ di luce in questo tunnel, caratterizzato anche da quanto sta accadendo con Harry e Meghan Markle, ci pensa Beatrice di York con la nascita della sua prima figlia.