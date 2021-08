Carlo e William temono per la Regina: il caso di Andrea minaccia la Corona

Il principe Carlo e il principe William sarebbero sempre più preoccupati per l’impatto che la causa di Andrew potrebbe avere sulla Regina. Le orribili accuse di abuso che circondano il figlio di Elisabetta II stanno facendo tremare la Corona. In Inghilterra da giorni non si parla d’altro. E sembra che i futuri due Re siano ormai esasperati per questa lunga ‘saga’.

Questo è ciò che riporta in esclusiva il Mirror in queste ultime ore. Le fonti vicine alla Royal Family sono sicure che ormai tutti siano stufi di questa situazione. Il Duca di York ha raccontato in privato alla sua famiglia gli ultimi sviluppi sullo scandalo che lo vede protagonista e che coinvolge una donna che l’ha accusato di abuso negli Stati Uniti.

Per risolvere questo caso potrebbero volerci degli anni. Insieme ad altri componenti della Corona, Carlo e William sarebbero pronti a implorare Andrew di prendere dei provvedimenti immediati, con lo scopo di affrontare questa preoccupante questione che sta seriamente minacciando la monarchia inglese! Le accuse della donna sono davvero molto forti ed era inevitabile la nascita di uno scandalo a Corte.

Questa settimana avrebbe avviato una causa civile a New York per cercare danni – ancora non specificati – che potrebbero arrivare a milioni di sterline. I ‘reali anziani’ pare siano davvero preoccupati per l’impatto che tutto ciò avrà sulla Regina. I legali della donna che ha denunciato hanno affermato che Andrew avrebbe anche bloccato i vari tentativi di avviare delle trattative per un eventuale accordo.

Infatti, il Duca di York continua a negare le orribili accuse. Dopo i problemi nati con Harry e Meghan Markle, ora la Regina si ritrova a dover affrontare una situazione più che complicata. La natura di questo scandalo minaccia di travolgere la monarchia.

Secondo la fonte, Carlo e William sono d’accordo sulla questione: non ci sarà mai un ritorno alla vita pubblica per Andrew. Ma c’è comunque grande preoccupazione per la Regina, che negli ultimi mesi ne ha passate molte.

Pare, inoltre, che la Corona nutra dei dubbi sul modo in cui il team legale e Andrew stanno gestendo il caso. Intanto, il Duca combatte per salvare la sua reputazione ormai andata in frantumi. Una crisi crescente per il figlio della Regina, oggi 61enne.

Questo d’altronde è considerato il più grande scandalo della Corona!