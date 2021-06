Harry e Meghan genitori bis: la reazione di Carlo, William e Kate Middleton

Nelle scorse ore l’annuncio di Harry e Meghan Markle che hanno reso noto di essere diventati papà e mamma bis per la nascita di Lilibeth ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. Il nome scelto per la figlia è un omaggio sia alla regina Elisabetta (soprannominata appunto ‘Lilibeth’) sia a Lady Diana. Oltre all’attesa trepidante per il parto (che è andato bene. Meghan ha già fatto rientro nella sua dimora a Montecito con la piccina), c’era quella relativa alla reazione del resto dei reali più stretti della coppia ‘ribelle’. Il motivo è semplice e più che noto: da mesi tira aria di burrasca a Buckingham Palace, con i duchi di Sussex sul piede di guerra contro le regole e le tradizioni della corona. Questione che ha innescato un drastico deterioramento dei rapporti.

Tuttavia, chi pensava che Carlo, William e Kate restassero insensibili alla nascita della loro nipotina si sono dovuti ricredere. “Siamo felicissimi per la notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni ad Harry, Meghan e Archie”, hanno scritto la Middleton e il marito sul loro profilo condiviso su Instagram.

Un messaggio molto simile a quello che il principe Carlo e Camilla hanno divulgato sul loro account social: “Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie per l’arrivo della piccola Lilibet Diana. Augurando loro tutto il bene in questo momento”. Anche regina Elisabetta si è complimentata ufficialmente con Harry e Meghan, salutando l’arrivo della sua undicesima bisnipote.

La venuta alla luce della piccola (nata il 4 giugno scorso, ma annunciata il 6 giugno), secondo alcuni esperti di Palazzo d’oltremanica, potrebbe innescare i primi passi di disgelo nella Royal Family. Certo la situazione resta delicatissima, se non esplosiva. Harry e Meghan, dopo aver lasciato l’Inghilterra ed essersi accasati in California, hanno rilasciato una serie di dichiarazioni pesantissime sui reali. Un’escalation di accuse che non hanno fatto altro che acuire ancor più il clima teso che si respira in questo momento.

Chi segue da vicino le loro vicende, assicura che il gelo più difficile da rompere è quello che si è creato tra Carlo ed Harry. Anche William però sarebbe fermo sulle sue posizioni e non avrebbe alcuna intenzione di fare concessioni al fratello. Chi invece starebbe lavorando alla pace sarebbe Kate, impegnata, riferiscono sempre fonti inglesi, a provare a fare da ponte tra i duchi ‘ribelli’ e il resto della Family.