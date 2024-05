Beabaldi: è di nuovo amore? La foto romantica fa sperare i fan

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi riaccendono le speranze nel cuore dei loro fan con una storia romantica postata su Instagram!

I fan dei Beabaldi non avevano mai spesso di sperare in un riavvicinamento tra i due concorrenti del Grande Fratello, ma fino ad ora i protagonisti non avevano fatto altro che gettare acqua sul fuoco. La prima a smentire qualsiasi voce è sempre stata la Rossa, Beatrice Luzzi, che anche nell’ultima intervista rilasciata al podcast di Giulia Salemi aveva confermato di aver messo una croce sopra Giuseppe Garibaldi. Ci aveva provato, aveva detto, lo aveva persino invitato per un caffé ma lui si era presentato sotto casa sua con ore di ritardo, tanto è bastato a Beatrice per chiudere ogni porta a Giuseppe. Ma il vento sembra essere cambiato!

”Trattativa risolta”: la Luzzi annuncia il ritorno di fiamma

Beatrice Luzzi nelle scorse settimane aveva rivelato un’altra ragione della fine della non-storia con Giuseppe: entrambi erano rimasti senza telefono, quindi non avevano possibilità di contattarsi. I fan della coppia avevano invocato uno ”sciopero”, ironico ovviamente: sui social si lamentavano di questo tira e molla, non credevano che fosse finita davvero ed erano pronti a smettere di supportare i due. Sia mai perdere l’approvazione dei followers! Beatrice e Giuseppe sono corsi subito ai ripari e ci hanno tenuto a far sapere ai social che forse, tra loro, non è mai finita davvero.

Nella storia Instagram pubblicata dalla Luzzi si vedono lei e Garibaldi, lui a petto nudo e lei con un abito nero elegante, i loro sguardi languidi. A separarli solo una parete. Poi il dettaglio: entrambi mostrano due telefoni nuovi di zecca, dello stesso modello inoltre.

Finito lo sciopero dei fan Beabaldi dunque? Si può tornare a sperare! Quello che si stanno domandando tutti sui social è se questa foto pubblicata sia un fotomontaggio o se Beatrice e Garibaldi fossero insieme al momento dello scatto. I fan hanno inoltre notato un altro dettaglio che li ha fatti impazzire: parrebbe che la Luzzi e Giuseppe pubblichino aggiornamenti ”di coppia” ogni 16 del mese…perché proprio il 16? Perché il loro primo bacio c’è stato il 16 marzo all’interno della casa del Grande Fratello e da allora, sia il 16 aprile che oggi 16 maggio i due pubblicano sempre una foto insieme. Una coincidenza romantica che mette a tacere ogni detrattore della coppia!