GF, dolce riconciliazione tra Garibaldi e Beatrice: “Ho fatto molti errori”

Ebbene si, l’edizione di quest’anno del Grande Fratello si avvia verso la sua naturale conclusione. Ormai siamo agli sgoccioli: tra poco più di due settimane le luci della Casa più spiata d’Italia si spegneranno definitivamente e finalmente sapremo chi si sarà portato a casa la tanto agognata vittoria. C’è da dire che l’avvicinarsi della finale sta suscitando molta nostalgia tra i gieffini e in particolare sta facendo nascere una nuova armonia tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due infatti negli ultimi giorni si sono riavvicinati molto e ieri sera, in occasione di un party a tema far west, hanno trovato l’ennesima occasione per confrontarsi e chiarirsi.

L’ammissione di colpa di Garibaldi

Tra una canzone d’amore e l’altra i due hanno parlato molto e hanno finalmente vuotato il sacco dicendosi cose che fino a ora erano rimaste taciute, forse per paura di non essere compresi. In questa occasione è stato soprattutto Garibaldi a chinare la testa e ammettere tutti gli errori fatti in questi ultimi mesi. Sbagli che lo hanno portato ad allontanarsi sempre di più da Beatrice. Insomma, meglio tardi che mai.

“Quel giorno che mi dicesti che avevi un’alternativa che non era male. […] Ti avrei dovuto difendere in diretta davanti a tutti. Dovevo prendere posizioni, lottare per te e stari accanto, invece non l’ho fatto. […] Come ho fatto a sbagliare così? Non lo so. Però so che quello che c’era nei tuoi confronti era vero. L’ho sempre pensato, l’ho sempre sostenuto e lo dichiaro ancora. […] Alcune volte comunque i tuoi silenzi dicono molto più delle tue parole e sono più belli. Tu sei perfetta stasera...”, sono state le parole del gieffino. Non c’è che dire, una bellissima ammissione di colpa e dichiarazione d’amore nello stesso tempo. Da queste parole si capisce chiaramente quanto Garibaldi tenga ancora alla Luzzi e che farebbe di tutto pur di riconquistarla.

Infine, proprio mentre Bradley Cooper e Lady Gaga cantavano in sottofondo la loro celebre canzone “Shallow”, Garibaldi ha deciso di spingersi un po’ più in la e fare una domanda personale alla Luzzi, forse anche nel tentativo di strapparle una confessione: “Secondo te ci mancherà tutto questo? E nei momenti di nostalgia tu cosa farai?“.

A quella domanda la sua interlocutrice, dopo un attimo di riflessione, ha risposto sicura: “Ogni tanto sì, ci mancherà.” E alla domanda su cosa farà nei momenti di nostalgia, avendo capito perfettamente le intenzioni di Garibaldi, ha replicato: “Vuoi che ti dica che ti chiamerò? […] Comunque stasera è la prima volta che siamo soli, è bello“, ha poi concluso la gieffina, facendo scendere una lacrimuccia a tutti coloro che in questi mesi hanno sperato in un loro ritorno.

Insomma, non c’è che dire. Una degna conclusione di questo Grande Fratello da parte di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, che sembrano proprio aver deciso di mettere da parte definitivamente l’ascia di guerra e godersi queste ultime settimane di reality. E chi lo sa, magari una volta usciti dalla Casa e riappropriati delle loro vite ci sarà spazio anche per un loro ritorno nel vero senso della parola.