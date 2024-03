GF 8, Beatrice Luzzi smonta Garibaldi: “Ecco perché non vincerai”

Quella tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi è stata la prima e vera storia d’amore nata tra le mura della Casa di Cinecittà. Purtroppo la loro relazione era finita molto male ma a oggi i due sembrano aver recuperato i rapporti diventando amici. Ad averli riavvicinati definitivamente potrebbero essere stati proprio i malori accusati dal giovane bidello calabrese, situazioni che, come i fans del programma ben ricorderanno, avevano scosso e non poco gli inquilini della Casa più spiata d’Italia e avevano portato lo stesso Garibaldi a dover uscire dal gioco per ben due volte.

Ma non è finita qui perché nella serata di ieri, sabato 9 marzo, durante l’ennesimo chiarimento, la Luzzi ha confessato al bidello di provare ancora qualcosa per lui. L’ascia di guerra però non è stata sotterrata del tutto e infatti tra i due si è consumato un nuovo scontro nel momento in cui l’attrice ha rivelato le motivazioni per cui, secondo lei, Garibaldi non merita di vincere il programma. Ecco che cosa ha detto.

Il pensiero di Beatrice Luzzi

Nel corso di una conversazione avvenuta nel giardino della Casa, parlando della finale, Perla Vatiero ha affermato che secondo lei uno degli inquilini che più meriterebbe di vincere il reality show è proprio Giuseppe Garibaldi. Una dichiarazione che ha spiazzato completamente la Luzzi che, subito dopo, ha interrotto la Vatiero dicendo: “ma chi, Beppe?“. Poi, rivolgendosi proprio a Garibaldi, la Luzzi ha continuato spiegando perché invece, secondo lei, la vittoria la meriterebbe un altro concorrente.

L’attrice quindi, senza mezzi termini, ha dichiarato: “Giuseppe, non ti meriti di vincere secondo me. Perché no. Potresti dire lo stesso di me? No. Questo è un reality in cui uno, essendo reality, deve essere partecipe con se stesso, denudandosi, aprendo la pelle, tirando fuori le viscere, il bene e il male, giocando nel senso di mettersi in gioco. E tu non ti sei messo in gioco”.

Un ragionamento filato e che non fa una piega ma anche un’affermazione alla quale, dal suo canto, il bidello calabrese non ha saputo replicare. A quel punto, infatti, Garibaldi si è semplicemente limitato a dire che invece è proprio la Luzzi a non meritare di vincere il Grande Fratello.

la tranquillità con cui lo ha distrutto (come concorrente)pic.twitter.com/MuEjj8oI8L — Paola. (@Iperborea_) March 9, 2024

Garibaldi gioca la carta “Vittorio”

Il discorso sulla vittoria del reality show però non è l’unico andato in onda ieri tra Beatrice e Giuseppe. Quest’ultimo infatti, mentre stava giocando a carte con l‘attrice, ha esordito iniziando a “sparlare” di Vittorio Menozzi. In particolare, il bidello ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e rivelare alla Luzzi cosa realmente pensasse (e dicesse) Menozzi sul suo conto.

“Vitto è venuto a parlare con me di te. Ha detto varie cose. Un esempio? Anche sul fatto di Greta mi ha detto delle cose, quando lui negli ultimi tempi si era avvicinato tanto a lei. È venuto da me e mi ha detto ‘Bea mi ha detto di allontanarmi da Greta’. Io gli ho detto che doveva fare come si sentiva, che doveva pensare a sé stesso. Poi ho anche aggiunto che non doveva ascoltare gli altri“. Queste le esatte parole di Garibaldi sul conto di Menozzi. Dichiarazioni alle quali Beatrice sulle prime non ha saputo rispondere: l’attrice infatti dopo essere rimasta in silenzio per un po’, ha replicato semplicemente dicendo “Ah, mi avessero messo un 50enne qui dentro mi avrebbero fatto un bel favore“.

Le dichiarazioni di Garibaldi sul conto di Menozzi, uscito dalla Casa ormai quasi un mese fa, hanno scatenato l’ira degli utenti di Twitter (e non solo). I fans del programma infatti non hanno visto di buon occhio le rivelazioni di Garibaldi e hanno così commentato la mossa del gieffino: “Quello che pressava Vittorio parlandogli di Beatrice e che gli diceva che si rivedeva in lui era proprio il bidello insieme ad Anita. I riportini che fa questo sono sempre distorti dalla realtà”, “Comunque il bidello ha un’ossessione per Vittorio”, o ancora “E comunque è inutile che il bidello vuole mettere in mezzo Vittorio”.

Qualcuno poi ha anche ipotizzato che la mossa del bidello sia del tutto strategica e che si sia giocato questa carta proprio in vista della finale: “Il bidello si sta giocando il jolly (biglietto per la finale) tirando fuori i riportini di Vittorio?!“.