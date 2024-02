GF, nuovo malore per Garibaldi: bufera, “lasciatelo uscire”

Giuseppe Garibaldi ha avuto un altro malore. Pochi giorni fa, Giuseppe ha dovuto abbandonare temporaneamente la Casa del Grande Fratello dopo essere improvvisamente svenuto in bagno. Il bidello è stato traportato con l’ambulanza, per essere poi dimesso il giorno dopo. Dopo aver fatto i dovuti accertamenti, Garibaldi ha deciso di rientrare in gioco e tornare alla convivenza con i suoi compagni d’avventura. Poco fa, però, il gieffino si è sentito di nuovo male. Una scena molto simile a quanto accaduto la scorsa settimana, che ha allarmato fortemente gli inquilini e il pubblico del programma. Ma, cos’è successo esattamente?

La mattina del 13 febbraio, Garibaldi si è sentito male mentre si trovava in bagno. In quel momento, i concorrenti si trovavano in giardino e le telecamere hanno ripreso il momento in cui sono venuti a sapere del loro compagno. “Raga sta di nuovo male”, si sente dire da una voce in lontananza. Al che, tutti si alzano di scatto per andare a vederlo. In quel momento, però, è scattata la censura. A quanto pare, Giuseppe è stato prima raggiunto da Stefano e successivamente da Anita, che l’ha portato immediatamente in confessionale. Stando a quanto raccontato in Casa, Garibaldi starebbe mangiando molto poco e questo gli avrebbe provocato nausea e vomito.

Al momento, non si hanno ulteriori dettagli sulla salute di Giuseppe, che pare sia stato raggiunto dal medico. Ad ogni modo, diversi telespettatori del reality avevano notato da giorni un certo malessere nel calabrese. In tanti, lo vedono molto dimagrito e provato sia da quanto vissuto nei giorni scorsi sia dalle continue tensioni presenti in Casa, dove è “rinchiuso” da ormai quasi cinque mesi. Per questo, molti utenti sostengono che Garibaldi dovrebbe lasciare il programma così da poter fare i dovuti controlli medici e stare meglio.

Sui social si è scatenata una bufera di critiche contro gli autori del GF, ai quali è stato richiesto di far uscire al più presto possibile Giuseppe dalla Casa per il suo bene. Anzi, secondo alcuni, non avrebbero mai dovuto farlo rientrare dopo l’ultimo malore. A questo punto, non resta che attendere per capire meglio in che condizioni si trova Giuseppe Garibaldi e, soprattutto, per vedere quale sarà la decisione del programma.