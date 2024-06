Battiti Live: Ilary litiga con gli autori. Scena imbarazzante (video)

Anche se per vederla su Canale 5 dovremmo aspettare l’8 luglio, la nuova edizione di Battiti Live è già iniziata. Il primo concerto si è svolto proprio ieri sera a Molfetta con i due nuovi conduttori, Ilary Blasi e Alvin. Alla serata hanno assistito migliaia di ragazzi fan dei tormentoni dell’estate e dei loro interpreti, che si sono recati in piazza. L’evento però, così come quelli delle prossime sere, è stato trasmesso in diretta sul canale tv di Radio Norba, visibile nel Sud Italia. Così, sui social è già pieno di video delle esibizioni e soprattutto della prima “performance” dei presentatori. Tra le varie clip, spicca sicuramente quella in cui l’ex moglie di Francesco Totti non le manda a dire agli autori.

Ilary Blasi è ufficialmente tornata in tv. Con il primo dei sei concerti del Battiti Live che la vedranno protagonista, la showgirl romana riprende il suo percorso professionale dopo una breve pausa. Niente però, sembra essere cambiato. Durante la diretta trasmessa da Radio Norba la presentatrice appare spontanea come sempre, forse anche troppo. La coppia con Alvin si rivela, ancora una volta, vincente, e i confronti con Elisabetta Gregoraci non mancano.

Così come la sua predecessora, anche la Blasi sembra combattere con il gobbo, ma non ne fa di certo mistero. Dei diversi stili di conduzione delle due showgirl però, parleremo di più quando potremmo vedere la serata completa su Canale 5, il prossimo 8 luglio.

Nel frattempo, Ilary si diverte sul palco del Battiti Live, dove non mancano siparietti con Alvin e con gli artisti presenti. Durante la serata però, c’è stato un momento in particolare che ha richiamato l’attenzione del pubblico, soprattutto quello da casa.

Mentre in scena c’è Alvin, pronto a presentare la prossima esibizione, si sentono delle voci provenire dal backstage. E’ possibile comprendere chiaramente che si tratta di Ilary Blasi, intenta a discutere con gli autori. La scena non è passata inosservata al popolo del web, che ha prontamente diffuso la clip della gaffe su X.

Da ciò che si sente, si capisce che Ilary aveva un problema con la scaletta e con il gobbo. La conduttrice si chiede infatti cosa debba fare, per poi esclamare “Ma che devo dire? No ma ditemi che devo dire“.

Mentre il pubblico urla il suo nome, Alvin cerca di richiamare l’attenzione della collega, incitata anche dagli stessi autori a salire sul palco. Una volta in scena, la presentatrice ha scherzato con il co-conduttore, dissimulando il momento imbarazzante. Ecco il video della scena.