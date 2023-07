Battiti Live, chi sono i ballerini: tanti ex Amici, tutti i nomi e i dettagli

By

Torna Battiti Live su Italia 1 con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri: nel corpo di ballo diversi ex allievi di Amici, ecco chi sono

Anche quest’estate torna Battiti Live, lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Questa sera, 4 luglio, ci sarà la prima puntata su Italia 1, con ospiti moltissimi artisti della scena musicale italiana, pronti ad esibirsi con le loro hit estive. Presente ovviamente il corpo di ballo, che vede nuovamente arruolare diversi ex allievi di Amici. Nel cast, infatti, troviamo moltissimi dei volti dell’ultima edizione del talent show, uno tra tutti il vincitore Mattia Zenzola.

Ma, non solo. Saliranno sul palco in qualità di ballerini anche Maddalena Svevi, componente della squadra di Emanuel Lo, che era riuscita ad arrivare fino alla semifinale. Insieme a lei, ci saranno anche il ballerino di hip hop di Alessandra Celentano, Gianmarco Pretelli, e la fidanzata Megan Ria, allieva di Raimondo Todaro poi passata al team di Emanuel Lo. Entrambi erano stati eliminati durante le prime puntate del Serale. Insieme a Mattia Zenzola (e la partner Benedetta Vari), i protagonisti di Amici 22 si sono riuniti in occasione di Battiti Live.

Gli ex allievi di Amici si aggiungono al corpo di ballo degli corsi anni, che vede tra il cast già volti noti del talent show di Maria De Filippi. Tra questi, troviamo Tommaso Stanzani e Martina Miliddi, che hanno partecipato alla 20esima edizione del programma. I due, dopo aver lavorato insieme tutto l’anno a Viva Rai 2, affronteranno anche quest’esperienza insieme. Oltre ai cosiddetti ‘amiciani’, saliranno sul palco anche i ballerini Maria Grazia Tallei, Christian Roberto, Sophia Bartoli, Rodolfo Gentilini, Carolyna Cantore e Giovanni Orefice.

Battiti Live torna su Italia 1: i cantanti in scaletta

La prima puntata di Battiti Live andrà in onda martedì, 4 luglio, in prima serata su Italia 1. Tuttavia, l’appuntamento è stato già registrato e, per questo, è possibile sapere quali cantanti il pubblico vedrà esibirsi questa sera e quale sarà la scaletta. Ecco la lista completa: