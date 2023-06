Amici, Mattia Zenzola esce allo scoperto: fa coppia con Benedetta

Dopo la fine della ventiduesima edizione di Amici, noto talent targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi, si è spesso parlato di Mattia Zenzola, ballerino e vincitore, e Benedetta Vari, anche lei ballerina e volto dell’edizione appena conclusa. Molti fan, infatti, vedendo la loro intesa nel ballo, avevano ipotizzato che tra i due potesse esserci qualcosa di più di un semplice legame professionale. Sia Mattia che Benedetta, tuttavia, avevano provveduto a smentire le voci, smorzando sul nascere il desiderio dei fan. Qualcosa, però, nelle ultime ore, potrebbe riaccendere le speranze di chi vorrebbe vedere i due ballerini fare coppia anche nella vita.

Mattia esce allo scoperto: la foto social

In una Instagram story, Mattia Zenzola ha postato una foto che lo ritrae in spiaggia, durante il tramonto. Al suo fianco c’è Benedetta Vari. Si tratta della prima volta in cui il ballerino esce allo scoperto in modo così evidente, dopo settimane di riservatezza in merito al rapporto con la ballerina.

Basti pensare a quando Benedetta e Mattia furono ospiti di Fiorello a Viva Rai 2. Lo showman aveva ipotizzato un possibile legame sentimentale tra i due, prontamente smentito prima dai gesti di Benedetta, poi dalle parole di Mattia. Il vincitore dell’ultima edizione di Amici aveva infatti spiegato come tra lui e la ballerina ci fosse solo una forte amicizia, ma niente di più.

Dalla presunta rottura tra Benedetta e Maselli al bacio

Dopo pochi giorni dalla gaffe di Fiorello, tuttavia, avevano iniziato a rincorrersi voci sulla presunta rottura tra Benedetta Vari e il suo storico fidanzato, Simone Maselli. Tali indiscrezioni avevano riacceso le speranze dei fan, desiderosi di vedere Mattia e la ballerina spingersi oltre il legame professionale e di amicizia.

Pochi giorni dopo, inoltre, iniziò a girare una foto che ritraeva i due mentre si baciavano. Lo scatto si riferiva ad una loro esibizione a Catania. Il bacio pareva non fosse previsto dalla coreografia e il gossip sui due si riaccese in un attimo. In seguito si rincorsero alcune voci secondo cui Mattia e Benedetta stessero insieme, ma che volessero discrezione a riguardo.

L’ultima storia di Mattia può far sperare i fan. Non si hanno ancora conferme ufficiali sull’esistenza di una relazione sentimentale tra i due, ma la foto pubblicata dal ballerino lascerebbe ben sperare. Al momento, ciò che circola su di loro sono solo voci e non resta che attendere per capire se, e quali, troveranno conferma.