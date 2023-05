Amici, Fiorello a Mattia: “Stai con Benedetta?”. Il giovane lo gela

Mattia Zenzola spiazza tutti. Ospite a Viva Rai 2, il vincitore di Amici si è esibito assieme a Benedetta Vari, sua partner durante l’esperienza al talent di Maria De Filippi. Fiorello, come spesso fa nella trasmissione, ha stuzzicato i due ballerini, mettendoli in imbarazzo.

La gaffe di Fiorello: Mattia e Benedetta spiazzano tutti

L’intesa evidente tra Mattia e Benedetta, infatti, non è passata inosservata. Lo showman siciliano, dopo aver fatto loro i complimenti, ha detto: “Siete una coppia non solo nel ballo, mi dicono qua“. Fiorello alludeva quindi ad una possibile relazione tra i due, ipotesi tempestivamente smentita dai diretti interessati. Benedetta, infatti, già mentre lo showman siciliano stava parlando, aveva iniziato a scuotere la testa e a fare cenno di no con il dito. Piccola gaffe, quella compiuta da Fiorello, che ha messo in imbarazzo i due ospiti.

A smentire l’ipotesi avanzata da Fiorello anche lo stesso Mattia. “No, siamo solo tanto, tanto, amici” ha spiegato il ballerino. Fiorello, probabilmente resosi conto di aver commesso una gaffe, ha sdrammatizzato, rivolgendosi verso Biggio: “Allora hai speranza” ha ironizzato. Lo showman, probabilmente, era convinto che i due fossero una coppia anche nella vita, non solo nel ballo. Mattia e Benedetta hanno però voluto specificare che non è così, fermando sul nascere le possibili voci sul loro conto.

Mattia Zenzola: la vittoria ad Amici e la vita privata

A trarre in inganno, probabilmente, dev’esser stata la grande intesa che Mattia e Benedetta mostrano mentre ballano. Niente di più, tuttavia, di un semplice affiatamento professionale, almeno così sembra. Il ballerino, vincitore della ventiduesima edizione di Amici, ha fatto parte della squadra di Raimondo Todaro e Arisa, riuscendo a conquistare giudici e pubblico in poco tempo. Mattia aveva preso parte anche alla ventunesima edizione del talent di Mediaset, ma fu costretto a ritirarsi a seguito di un infortunio alla caviglia.

La vita privata di Mattia Zenzola, in particolare quella legata alla sua possibile fidanzata, rimane ancora un mistero. Non sono da escludere, tuttavia, eventuali novità, magari proprio riguardanti Benedetta Vari. Il rapporto con la ballerina, ad oggi, è solamente di tipo lavorativo. Almeno questo è ciò che dicono.