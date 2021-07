Battiti Live cambia giorno: perchè e quando va in onda la Gregoraci

Anche d’estate Mediaset non trova pace e i telespettatori sono costretti a rincorrere un palinsesto in continua variazione. Cambio di programmazione per Battiti Live 2021. Lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri passerà dal martedì al giovedì. Il terzo appuntamento con la trasmissione sarà trasmesso giovedì 29 luglio in prima serata su Italia 1. Il motivo di questo cambiamento da parte dell’azienda è quello di evitare la sovrapposizione con Temptation Island 2021. Il dating sentimentale, narrato da Filippo Bisciglia, sta per chiudere i battenti. Le ultime due puntate saranno trasmesse due giorni di seguito, lunedì 26 e martedì 27 luglio.

Una volta chiuso il viaggio dei sentimenti, Battiti Live tornerà regolarmente al martedì e continuerà a scontrarsi con Carramba Che Sorpresa. Dopo la puntata di debutto, la seconda puntata del programma della Gregoraci ha subito un lieve calo: ad oggi viaggia intorno all’11% di share. Il primo appuntamento aveva conquistato 1,8 milioni di telespettatori, mentre il secondo 1,5 milioni di telespettatori. Bene il programma di Raffaella Carrà: nonostante l’emissione in replica a distanza di venticinque anni, gli ascolti tv fanno registrare un grande riscontro di pubblico e consenso ogni settimana.

Battiti Live si sposta: tutti i cambiamenti di programmazione su Canale 5 e Italia1

La prossima settimana sulle reti principali Mediaset ci saranno notevoli cambi di programmazione. Oltre a Battiti Live e Temptation Island, anche All Together Now subirà una variazione. La replica del programma di Michelle Hunziker non andrà in onda sabato 24 luglio e sarà sostituito da Benvenuti al Nord. Dal 28 luglio sarà trasmesso il mercoledì sera e andrà a rimpiazzare le repliche delle scelte serali di Uomini e Donne cancellate dopo una sola puntata per ascolti flop.

Si parlava anche della partenza su Canale 5 di una miniserie francese dal titolo Gloria che è magicamente scomparsa in palinsesto. Si conclude senza successo il 23 luglio Masantonio, la fiction con Alessandro Preziosi con la quinta e ultima puntata. Il suo posto, sette giorni dopo, sarà preso da Ines dell’Anima Mia, tratto dal romanzo di Isabel Allende. La serie tv racconta la storia di Ines Suarez che contribuì a fondare la città di Santiago del Cile.