Ascolti tv ieri 20 luglio 2021: Battiti Live cala. Can Yaman fa flop

Un’altra puntata di Carramba che Sorpresa ha conquistato appassionati di Raffaella Carrà, morta di recente. L’effetto nostalgia tra carrambate, balletti e vari ospiti ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.810.000 telespettatori, pari all’11% di share. L’operazione di Rai1 si sta rivelando buona in termini di consensi. Sono numeri importanti per una trasmissione andata in onda per la prima volta nel 1996 e riproposta in replica dopo 25 anni in prima serata. La scorsa settimana il programma aveva totalizzato quasi 2.3 milioni di telespettatori, pari al 13% di share. Come è noto, Carramba sarà trasmesso per tutta l’estate ogni martedì sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il secondo programma più visto è stato Battiti Live. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, martedì 20 luglio 2021, la puntata numero due con lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è calato leggermente e ha conquistato 1.572.000 spettatori netti pari all’11.6% di share. La prima puntata, invece, aveva ottenuto una media di 1.790.000 spettatori e l’11.9% di share. Al terzo posto, invece, troviamo la disastrosa soap turca di Canale 5: Mr. Wrong – Lezioni d’Amore è stato seguito soltanto da 1.425.000 spettatori, conquistando l’8.8% di share. Sette giorni fa a vedere le vicende di Can Yaman erano stati 1.283.000 spettatori, 8.1% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Miss Fisher e la Cripta delle Lacrime ha interessato 1.109.000 spettatori pari al 6.1% di share. Rai3 Fabrizio De Andrè e PFM – Il Concerto 1.638.000 spettatori, 8.5%. Rete4 Eliminators 867.000 spettatori, 4.9%. La7 In Onda Prima Serata 705.000 spettatori, 3.8%. Tv8 Ex – Amici Come Prima 430.000 spettatori, 2.3%. Sul Nove Beverly Hills Cop II 409.000 spettatori, 2.3%.

Adriano Celentano ha voluto dare il suo addio a Raffaella Carrà con un filmato di dieci minuti a lei dedicato. Il video è stato tramesso in prima serata su Rai1 e ha commosso i tanti fan dell’artista bolognese. In molti sono ancora increduli di questa enorme perdita. L’omaggio di Celentano alla Carrà, scomparsa per un carcinoma ai polmoni lo scorso 5 luglio, è stato seguito da 3.149.000 spettatori, pari al 16.1% di share.