Battiti Live 2024 si trasferisce. Sfida diretta con il Summer Hits?

C’è odore di cambiamenti nei palinsesti estivi. Da anni abbiamo imparato a passare le serate estive guardando i concerti on the road di Rai e Mediaset. Tra una copia e una rievocazione non molto riuscita del FestivalBar, possiamo dire che le due tournée più di successo sono il Tim Summer Hits della Rai e il Battiti Live, in onda su Mediaset. Dopo gli annunci dei cambiamenti del primo, ora il secondo sembra seguirlo. Oggi Radio Norba annuncia imminenti novità per la nuova edizione del loro programma. Vediamo la prima.

E’ notizia dell’ultimo mese che, dopo le prime due edizioni su Rai Due, il Tim Summer Hits è pronto a passare sulla rete ammiraglia. Oltre a questo cambiamento, è stato anche confermato il cambio di conduzione. Ritroveremo Andra Delogu ma, con lei sul palco, quest’anno ci sarà un vero big Rai, Carlo Conti. Con questi annunci, il Servizio Pubblico si prepara a far fare quel balzo in avanti alla kermesse musicale estiva e speriamo che l’intuizione si riveli vincente.

Nel frattempo però, il Summer Hits non è l’unico tour di concerti dell’estate che si arricchirà di novità. Ora, il suo diretto competitor, il Battiti Live, promette di evolversi e portare in tv qualcosa di diverso. Proprio poco fa infatti, Radio Norba – emittente del sud che ha dato vita al format in questione – ha rivelato che quest’anno i concerti condotti da Alan Palmieri saranno diversi dal solito.

Battiti Live: dove andrà in onda

Ciò che viene promesso dalla radio è che il pubblico assisterà a grandi cambiamenti quest’estate. Nonostante questo, per ora non sono stati svelati molti dettagli. L’unica novità che è stata annunciata, attualmente, sembra una trovata per rincorrere il rivale Summer Hits.

Al momento infatti, Radio Norba ha comunicato che il primo grande cambiamento che vedrà protagonista il Battiti Live è che, da questa edizione, la kermesse estiva cambia rete. La trasmissione infatti, per la prima volta non andrà più in onda su Italia 1, bensì su Canale 5.

Con questa anticipazione allora, sembra che – così come fatto da Rai – anche Mediaset stia cercando di far fare il salto di qualità al programma in collaborazione con Radio Norba. Oltre a questo, l’obiettivo potrebbe essere quello di seguire il Tim Summer Hits per continuare ad avere, così come in passato, una sfida equa tra prodotti televisivi simili.

Tanti gli ospiti che calcheranno il palco del Battiti Live, tra cui Annalisa, Elodie, Angelina Mango e Geolier. Le prime registrazioni delle esibizioni partiranno già il prossimo 4 maggio.

In ogni caso, il passaggio su Canale 5 è solo la prima delle novità che investiranno il format musicale. Chissà allora che, così come anticipato in passato da Pier Silvio Berlusconi, non cambi anche la padrona di casa… sempre che Elisabetta Gregoraci non se la prenda troppo.