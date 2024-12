Basciano vs Codegoni: “Mia figlia sfruttata”, e parla di male fisico

Nuovo sfogo fiume di Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni. Il deejay sta vivendo un Natale tutt’altro che sereno, complice il fatto di non aver potuto vedere la figlia, Celine Blue, nata a maggio 2023. Solo qualche ora fa, su Instagram, ha fatto gli auguri di buone feste alla bambina, augurandosi che stesse bene. Ora, però, ha deciso di raccontare di più, spiegando cosa è successo durante queste festività e lanciando accuse pesanti all’ex compagna.

Tra l’altro, il giorno di Natale, Basciano aveva lanciato una presunta bordata velata all’ex fidanzata augurando un “buon Natale a chi non vende l’anima al diavolo e ha ancora dei valori”. Secondo Alessandro, Sophie starebbe sfruttando la figlia per ferirlo e metterlo in difficoltà. Nonostante abbia detto di voler aspettare che la giustizia faccia il suo corso, ha anche parlato di “male morale e fisico“, riferendosi probabilmente proprio all’influencer.

Alessandro Basciano, storia fiume contro Sophie Codegoni: cos’ha detto

In una storia pubblicata sempre sul suo profilo Instagram, Alessandro Basciano ha espresso tutta la sua sofferenza per non avere alcuna informazione sulla figlia, che ha solo un anno, accompagnando il suo sfogo con gravi insinuazioni nei confronti di Sophie Codegoni. Ecco cos’ha detto:

Un padre che non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta. Ho seguito la strada della legalità, abbiamo depositato un ricorso in tribunale, fatto 3 denunce per sottrazione di minore, ma la giustizia ha i suoi tempi. Nel frattempo non so dove si trovi mia figlia, se sta bene, con chi sia. È chiaro che molte azioni siano finalizzate a suscitare una mia reazione, infinite provocazioni che schivo come sassi. Strumentalizzare l’amore per una figlia, utilizzarla come se fosse un “oggetto” di proprietà esclusiva è di quanto più crudele esista al mondo.

Come se non bastasse, il deejay ha anche accusato l’ex tronista di volerlo danneggiare sia sul piano morale che su quello fisico:

Vado dritto per la mia strada, confidando nella giustizia, nella verità e nel tempo. Certo che tutto il male ritorni al mittente, anche nei confronti di chi si prodiga per farmi del male morale ma anche fisico, un giorno questo ultimo concetto sarà più chiaro a tutti, per ora va bene così.

A seguito dell’arresto di Alessandro dello scorso dello scorso novembre, la situazione tra i due ex fidanzati è molto delicata. Il 21 novembre, il deejay è stato trattenuto nel carcere di San Vittore per 48 ore, dopo essere stato denunciato da Sophie Codegoni per stalking e atti persecutori. Sebbene sia stato rilasciato, le indagini non si sono fermate: la Procura di Milano ha richiesto gli arresti domiciliari, e l’inchiesta su di lui prosegue.

Poco prima di Natale, Alessandro e Sophie erano stati avvistati insieme alla figlia Celine Blue. Tuttavia, l’influencer aveva immediatamente smentito qualsiasi ipotesi di riconciliazione, spiegando che si trattava di un “incontro procurato con l’inganno” e annunciando nuove azioni legali contro di lui. Basciano aveva replicato lamentandosi di non poter vedere la figlia né avere alcuna notizia su di lei, senza però entrare nel merito delle accuse mosse da Sophie riguardo a quest’incontro documentato dai paparazzi di Chi Magazine.