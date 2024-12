Sophie Codegoni smentisce la pace con Basciano: il duro sfogo

Poche ore fa si è diffusa la notizia secondo la quale tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrava essere tornato il sereno. In particolare, stando a quanto divulgato dal magazine Chi, i due avrebbero deciso di deporre le armi per il bene della figlia, Céline Blue. A conferma di ciò sono anche state scattate alcune fotografie che ritraggono il DJ e l’influencer insieme sotto casa di lei e in compagnia della bambina. Una notizia che ha lasciato gli utenti dei social a dir poco basiti, soprattutto dopo tutto ciò che è successo tra i due negli ultimi mesi: la denuncia di lei, l’arresto di Basciano e i continui attacchi social che si sono susseguiti per giorni interi dopo il rilascio del DJ. Pochi minuti fa, sulla questione, è intervenuta proprio Sophie Codegoni, smentendo categoricamente le voci di una riappacificazione con Basciano e aggiungendo nuovi dettagli sul loro attuale rapporto. Ma non è finita qui perché l’influencer, oltre a raccontare il retroscena delle fotografie pubblicate nelle ultime ore, ha anche promesso nuove azioni legali nei confronti del suo ex compagno.

Il duro sfogo di Sophie

“A volte guardando delle foto ci si può fare un’idea completamente diversa da quella che è la realtà e si scrivono articoli che manifestano più il desiderio del giornalista ottimista ma che, evidentemente, non conosce i fatti“, ha scritto Sophie Codegoni nella lunga story sfogo pubblicata poco fa sul suo profilo Instagram. Le fotografie alle quali si riferisce l’influencer sono, con tutta probabilità, proprio quelle pubblicate nelle ultime ore e che la ritraggono in compagnia della figlia e dell’ex compagno.

“Questa foto, e quelle che verranno, testimoniano un incontro procurato con l’inganno“, ha poi proseguito l’influencer che, ha anche voluto precisare come l’incontro testimoniato dai paparazzi sia stato tutt’altro che piacevole e dal clima disteso.

Nuove azioni legali contro Basciano

Quindi la Codegoni ha proseguito il discorso, spiegando per filo e per segno ai suoi followers che cosa fosse successo realmente e perché si trovasse in compagnia di Basciano: “Io sono andata all’asilo e non ho trovato mia figlia, tramite avvocati mi è stato comunicato che mi sarebbe stata riconsegnata dalla cugina di Alessandro, imponendomi ancora una volta delle condizioni, come quella di farmi trovare di persona sotto casa ma invece di trovare la cugina ho trovato lui.“

Insomma, stando alle parole dell’influencer, Basciano sarebbe andato a prendere la figlia all’asilo senza avvertirla, per poi incontrarla con l’inganno. Va specificato che almeno per il momento, non vi è alcun ordine restrittivo nei confronti di Basciano e che gli impedisca di vedere la figlia o andarla a prendere a scuola.

La Codegoni ha poi concluso con la promessa di proseguire la sua battaglia legale nei confronti dell’ex compagno: “Mi dispiace veramente che ci sia qualcuno che ancora non ha capito la gravità di quello che io sto vivendo, il dolore interiore, la paura continua e l’insicurezza totale di quello che sarà. Con l’inizio del nuovo anno, finalmente, ci sarà una prima data importante per chi nella giustizia continua a credere.”

La risposta di Basciano

Come in molti si aspettavano, non è tardata ad arrivare la risposta di Alessandro Basciano che, proprio pochi minuti dopo la story fiume di Sophie, ha voluto pubblicare la sua versione dei fatti sul suo profilo Instagram:

“Un padre ha il diritto/dovere di vedere i figli e di prendersi cura di loro. È inaccettabile che qualcuno si eriga a Giudice e stabilisca unilateralmente che io non possa vedere la mia bambina pur non avendo alcuna limitazione“, ha scritto Basciano su Instagram, ribadendo ancora una volta il fatto di non avere ricevuto alcuna restrizione dal Tribunale nella possibilità di vedere sua figlia.

Poi il DJ ha proseguito il discorso, raccontando anche di aver visto la sua ex compagna pochi giorni fa proprio all’asilo della figlia, in occasione di un’attività organizzata dalle maestre: “Di alcuni episodi non ci sono foto, come quando ho incontrato la madre di mia figlia all’asilo, pochi giorni fa, in occasione del laboratorio di Celine, era lì serena, già informata dagli avvocati, sapendo che ci saremmo di certo visti. Rimando tutte le accuse al mittente, non scendo in ulteriori polemiche sterili.”

Infine, la speranza di poter rivedere sua figlia per Natale: “Che mi faccia abbracciare la piccola per Natale. Non serve aggiungere altro.” Ma non è finita qui perché, quasi in contemporanea con la pubblicazione della sopracitata story, Basciano ha aggiunto al suo feed un carosello di immagini che ritraggono proprio la giornata passata all’asilo con la figlia, a riprova di quanto affermato nello sfogo.

Come andrà a finire?

Insomma, dopo settimane nelle quali la questione sembrava essersi sgonfiata, Sophie e Basciano sono tornati decisamente all’attacco. Come sempre, in questi casi il pensiero va alla piccola Céline e al fatto che, nella battaglia tra i genitori, spesso e volentieri chi ne fa le spese sono proprio i figli.

Per questo motivo, i followers di entrambe le parti e non si augurano di vedere presto i due genitori raggiungere un accordo, soprattutto per il bene della bambina.