Basciano verso gli arresti domiciliari: “Pericoloso per Codegoni”

Dopo poco più di una settimana dalla sua scarcerazione, Alessandro Basciano rischia di essere arrestato nuovamente. Nelle ultime ore infatti, come riportato dal Corriere della Sera, la Procura di Milano ha chiesto al Tribunale del riesame che vengano disposti gli arresti domiciliari nei confronti del noto DJ. Dopo essere stato condotto nel carcere di San Vittore la sera del 21 novembre scorso, con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni, ora Basciano rischia di trovarsi nuovamente nella stessa situazione e di essere quindi privato della sua libertà per la seconda volta. Il motivo? Secondo il pm che ha chiesto la sua immediata carcerazione, il DJ potrebbe reiterare i reati commessi e rappresentare quindi un pericolo per l’incolumità di Sophie.

La svolta nelle indagini

Come anticipato e secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, nonostante Alessandro Basciano sia stato scarcerato dopo sole 48 ore dal suo arresto in quanto erano venuti a mancare i “gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti”, a poco più di una settimana i magistrati che si occupano del caso hanno deciso di fare ricorso al Tribunale del riesame e chiedere quindi che gli vengano dati almeno i domiciliari.

Una decisione arrivata anche in seguito all’interrogatorio di Sophie Codegoni, avvenuto solamente qualche giorno fa. Insomma, a questo punto appare chiaro come la nuova richiesta di carcerazione di Basciano non sarebbe solamente da imputare a una questione tecnica-procedurale, ma anche alle dichiarazioni della giovane influencer in proposito.

A questo punto, gli inquirenti sono del tutto convinti che Basciano possa rappresentare una reale minaccia per Sophie e tutti coloro che le stanno intorno, nonché ripetere i gravi atti persecutori contro la sua ex compagna e madre di sua figlia. Motivo per il quale, per tutelare Sophie e la sua famiglia, si è reso necessario procedere con questa nuova misura cautelare nei confronti del DJ. In effetti, la Codegoni ha ripetuto più volte nel corso dell’interrogatorio di avere paura di lui e di temere anche per l‘incolumità delle persone a lei care.

La richiesta di carcerazione per Basciano pare già essere stata accolta dal riesame e dalla Cassazione e, come si legge nelle pagine del Corriere della Sera, “i domiciliari diventeranno esecutivi nelle prossime settimane”.

Comportamenti negativi verso Sophie

Per concludere, non si può escludere del tutto che la decisione dei magistrati sia stata presa anche in conseguenza alle ultime azioni compiute dal noto DJ che, in seguito alla scarcerazione del 23 novembre scorso, ha assunto un atteggiamento del tutto negativo nei confronti della sua ex-compagna, cercando di screditarla sia sui suoi profili social che in alcune trasmissioni televisive. Molti infatti ricorderanno le dichiarazioni fatte dal DJ a “Falsissimo”, il nuovo podcast di Fabrizio Corona su YouTube, o a La volta Buona di Caterina Balivo.

Per il momento tutto tace sui profili social del DJ ma è quasi certo che anche questa volta non tarderà a far sentire la sua voce e dire quindi la sua sulla vicenda.