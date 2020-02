Barbara d’Urso: “Sentito Tiberio, che ha frequentato Clizia. Ecco la verità”

Barbara d’Urso: “Tiberio, che ha frequentato Clizia Incorvaia prima del GF, lo sento sempre; è un mio caro amico, m’ha detto di dire come stanno davvero le cose. Ecco la verità”. Intanto Lory Del Santo spiffera un altro gossip sull’ex di Sarcina

Al Grande Fratello Vip è sbocciato l’amore tra Clizia e Paolo. Notte ad alta tensione quella appena trascorsa, anche se poi la Incorvaia ha avuto un ripensamento. La questione è stata trattata anche a Pomeriggio 5 dove Barbara d’Urso ha portato il tema su Tiberio, l’uomo con cui l’ex di Sarcina si è frequentata per circa un mese prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Nella fattispecie, la conduttrice ha spiegato che l’uomo è un suo caro amico. E proprio in virtù di questo forte legame amichevole Barbarella si è fatta portavoce per lui che, non avvezzo alle telecamere, ha preferito non intervenire in prima persona.

Tiberio e Clizia, parla la conduttrice di Pomeriggio 5

“Tiberio è un mio caro amico e non è abituato ad andare in tv”, ha fatto sapere Barbara. “Lo sento 100 volte al giorno ed è passato come l’uomo che sta aspettando Clizia; è sotto shock perché lo chiamano tutte le trasmissioni. Lui si è separato da circa un anno da una mia cara amica e mi ha detto che non sa che fare. Allora mi ha chiesto di spiegare questa cosa”, ha detto la d’Urso, ribadendo quanto trapelato nelle scorse ore, cioè che Tiberio non è infastidito per la liaison tra Clizia e Ciavarro in quanto la sua frequentazione con la siciliana era solo all’inizio e non c’era stata alcuna promessa prima dell’inizio del reality. Unica richiesta dell’uomo, la riservatezza. In trasmissione c’è stata anche Lory Del Santo che ha spifferato di un presunto altro flirt di Clizia: “Il 23 ottobre dormiva in casa di un uomo a Milano. Lui la chiamava amore… Magari non c’è solo Tiberio fuori!”, ha detto l’attrice. Chissà…

Clizia e Paolo: amore e passi indietro

Dopo la notte molto intima trascorsa nel reality (le telecamere hanno seguito i due piccioncini nella Capsule Hotel. Quando la situazione è diventata troppo bollente, hanno staccato), Clizia ha avuto un ripensamento parlando con Licia Nunez. Giusto oppure no spingersi oltre con Ciavarro? Il tempo darà tutte le risposte.