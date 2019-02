Barbara d’Urso su John Vitale: “Non sei un vero uomo”, poi rimprovera Alvin

Barbara d’Urso risponde agli insulti di John Vitale dell’Isola dei Famosi

Come promesso a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha risposto a Domenica Live agli insulti di John Vitale, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi. La conduttrice Mediaset si è lasciata andare ad una lunga filippica contro il personal trainer napoletano. Barbarella ha rimarcato il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne e si è lasciata andare pure ad un rimprovero nei confronti di Alvin, l’inviato di Alessia Marcuzzi. Che – per la seconda volta consecutiva – la d’Urso ha ringraziato, non dimenticando le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio. “Il problema non sono le offese verso di me. Se la vedrà faccia a faccia con me in tribunale”, ha premesso l’attrice nel suo salotto televisivo.

Le parole di Barbara d’Urso contro John Vitale

“Il problema vero è che ci sono migliaia di donne che subiscono questo. Combatto da 10 anni contro la violenza sulle donne, qui non si tratta di Barbara d’Urso ma di tutte le donne. Amici di questa persona mi dicono: “Ma allora non si può dire nulla contro la d’Urso”. No, qui non si tratta della d’Urso ma di tutte le donne”, ha chiarito la presentatrice a Domenica Live. “Ci sono ragazzine che si sono tolte la vita per le offese sui social network. Non importa il motivo, potrebbe essere anche quello più grave del mondo, ma non si scrivono mai queste cose contro una donna”, ha aggiunto.

Barbara d’Urso rimprovera l’inviato Alvin

Barbara d’Urso ha poi rimproverato Alvin che, durante lo scontro tra John Vitale e Alessia Marcuzzi, ha sottolineato che certe accuse sono inaccettabili pure nei confronti di un uomo. “Cara Alvin, mi spiace, ma non è la stessa cosa. Le donne non si toccano, non si insultano. Chi insulta una donna insulta tutte le donne“, ha ribattuto Barbara. Poi l’ultima frecciatina a John, che prima di partire per l’Honduras è stato ospite di Pomeriggio 5: “Se sei un vero uomo non vieni nel mio studio a leccarmi il fondoschiena”.