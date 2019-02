Barbara d’Urso parla degli insulti di John Vitale: “Grazie Alessia Marcuzzi”

Barbara d’Urso ringrazia Alessia Marcuzzi a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso ha finalmente rotto il silenzio su John Vitale, il naufrago dell’Isola dei Famosi che un anno fa l’ha insultata pesantemente su Facebook. Insulti che sono venuti a galla ora che il ragazzo è diventato a tutti gli effetti un personaggio televisivo. Per giorni la conduttrice ha scelto di non commentare il chiacchiericcio esploso sul web ma oggi, dopo l’ultima puntata del reality show, ha deciso di dire la sua. Carmelita ha subito ringraziato Alessia Marcuzzi, che ha chiesto l’eliminazione di John dal programma. “Voglio ringraziare Alessia che ha preso le mie difese”, ha premesso la napoletana. “Anche per me è una persona che va espulsa. Non perché ha insultato me in quanto Barbara d’Urso ma perché ha insultato me in quanto donna. Questi insulti sono gravi verso tutte le donne. Io da anni porto avanti una battaglia contro la violenza sulle donne, sia fisica che verbale. Ci sono donne che si tolgono la vita per insulti del genere”, ha aggiunto Barbarella. Che ha promesso che tornerà a parlare dell’argomento domenica prossima, nel corso di Domenica Live.

Le scuse di John Vitale all’Isola dei Famosi 2019

Intanto John Vitale – spogliarellista napoletano che è entrato all’Isola dei Famosi grazie al format Saranno Isolani– si è scusato in diretta con Barbara d’Urso. Il giovane ha ammesso le sue colpe e si è detto pronto ad avere un confronto con la presentatrice Mediaset. “Ho fatto una ca***ta, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le donne. Non so cosa mi è passato per la mente. Non ricordo il motivo. Chiederò scusa alla signora d’Urso in persona”, ha assicurato il 33enne. Parole che non sono bastate ad Alessia Marcuzzi che, duramente, si è scagliata contro il concorrente.

Le parole di Alessia Marcuzzi contro John Vitale

“Se fosse per me, tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione. Tu senza conoscerla hai mosso delle accuse così gravi! Rispetto alle cose personali che tu hai scritto in maniera molto volgare contro Barbara, io non posso soprassedere. Questa è una cosa gravissima! Per quelle frasi volgari, tu non puoi chiedere semplicemente scusa”, ha sottolineato Alessia Marcuzzi.