Barbara d’Urso, retroscena Mediaset: “Vogliono ridimensionarla”, spiffero

L’azienda del Biscione non avrebbe gradito alcuni fatti accaduti negli ultimi mesi: Signorini la nuova d’Urso?

Alfonso Signorini pronto a conquistare la scena a discapito di Barbara d’Urso? È questo il quesito che sta tenendo banco da diversi giorni ormai, tra spifferi e smentite. Fu proprio il portale di DavideMaggio a sganciare la bomba: il conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe pronto non solo per cimentarsi nella conduzione dell’edizione successiva ma anche di prendere il timone della versione Nip, soffiandola dunque alla d’Urso. E non è tutto: in programma ci sarebbe anche un talk in onda la domenica andando di fatto a sostituire quel che attualmente è la Domenica Live di Barbara. Quanto c’è di vero in tale indiscrezione? Dopo un primo momento di quiete da parte dei due interessati, sia Alfonso che Barbara hanno rotto il silenzio. Il primo, con un post pubblicato sul suo account di Instagram, aveva definito i rumors come “fake news”, volendo dunque smentire le voci. E poi le parole della d’Urso proferite qualche giorno fa, in occasione dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, in cui la conduttrice ha affermato che il prossimo suo Grande Fratello avrebbe visto la luce. Ed ecco che, pochi minuti fa, a rilanciare il gossip ci ha pensato TvBlog in alcune recenti storie di Instagram.

Barbara d’Urso ridimensionata da Mediaset: cosa sta accadendo?

Il noto portale televisivo ha voluto lanciare il format di Instagram delle domande e risposte per soddisfare la curiosità dei suoi fan. Tra i vari quesiti, non poteva mancare quello riferito al futuro della d’Urso. “Perché stanno cercando di togliere di mezzo Barbara d’Urso? Signorini sarà la nuova d’Urso?”, chiede un utente. Ed è proprio qui che TvBlog svela un retroscena che farà discutere parecchio: “Non la stanno tagliando fuori, ma ridimensionando. Pare che la dirigenza non abbia gradito alcuni fatti accaduti negli ultimi mesi“. Cosa avrebbe fatto precisamente la nota conduttrice per aver spinto l’azienda a tale decisione? Dunque potrebbero essere vere le voci secondo le quali Barbara vedrà sottrarsi la conduzione del Grande Fratello e Domenica Live?

Signorini al posto della d’Urso

In seguito, il portale ha risposto anche all’altra domanda, ovvero quella in cui viene paragonato Alfonso a Barbara. TvBlog, in merito, sembra sicuro della seguente risposta: “Signorini nuova d’Urso? Dal punto di vista degli impegni sì”. Infine, per quanto riguarda il programma domenicale, ha aggiunto che dovrebbe andare in onda dopo il blocco delle soap a partire dalle 17.20 e che non si chiamerà Domenica Live. Non ci resta che attendere la replica dei due conduttori per carpire quale sia la verità di questa vicenda.