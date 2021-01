Barbara d’Urso, quanto vengono pagati gli ospiti: parla la conduttrice

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Non solo, è anche uno dei personaggi più di spicco di Mediaset. Infatti, grazie alla sua laboriosità ha il merito di riempire quasi ogni giorno parte delle ore del palinsesto di Canale 5. Una delle chiavi del suo successo, oltre ad avere un pubblico molto affezionato – al quale lei è particolarmente legata – è anche quello di avere i giusti contatti e di riuscire sempre a catturare l’attenzione e la curiosità dei suoi telespettatori.

Sui social network c’è chi però ha ironizzato proprio sui suoi ospiti. La questione è partita da un commento in cui un utente ha scritto con molta ilarità che la conduttrice di Live-Non è la d’Urso avrebbe fatto una cena con tutti se non con lui stesso. Il commento era riferito al fatto che Barbara d’Urso il giorno prima nel suo programma domenicale in onda in prima serata aveva svelato un aneddoto. Aveva affermato di essere andata in vacanza tante volte con Mauro Bellugi e di conoscere molto bene l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Filippo Nardi. Su di lui ultimamente sono circolate diverse voci, infatti, su una presunta liaison tra il disc jockey e la figlia di Maria Teresa Ruta Guenda Goria, smentito poi da quest’ultima. Proprio ieri i due hanno avuto un altro confronto e sono tra gli ospiti affezionati della conduttrice.

Ma tornando alla questione, Barbara ovviamente non si è fatta trovare impreparata e non ha perso occasione per rispondere. Infatti, ha fatto una curiosa rivelazione su Twitter, piattaforma in cui è avvenuto il botta e risposta. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha svelato di avere il piacere di poter contare su una varietà di ospiti perché questi molto spesso vengono nei suoi salotti a titolo gratuito oppure per amicizia. Ecco le parole della presentatrice: “Molti vengono in onda da me gratuitamente o quasi solo per amicizia…”

Una frase ed un’argomentazione del genere ha così fatto tacere qualsiasi polemica o cattiveria che potesse nascere nei suoi confronti. La popolare conduttrice, in seguito a questo chiarimento, ha anche dichiarando di sentirsi molto fortunata proprio per il fatto di poter contare su molti personaggi a lei cari. E ha aggiunto anche una battuta ironizzando sulla sua età. Infatti, ha dichiarato di conoscere tanta gente proprio perché ha un sacco di anni: “Conosco così tanta gente perchè ho un sacco di anni…Per fortuna…”.