Barbara d’Urso presto zia, la sorella Eleonora è incinta: l’annuncio

Barbara d’Urso diventerà presto zia: la sorella Eleonora è incinta. A dare il lieto annuncio ci pensa lei stessa, con un post su Instagram. La foto, che la ritrae con il pancione, è accompagnata da una didascalia ironica. Il pancino è già abbastanza evidente e pare che pochi fossero a conoscenza della gravidanza. Attraverso gli hashtag è possibile comprendere ulteriori dettagli. Scendendo nel dettaglio, Eleonora sarebbe incinta da ben sei mesi. Non solo, la sorella di Barbara rivela anche il nome e il sesso del nascituro: è una femminuccia e si chiamerà Sofia. Pare, dunque, che la 44enne napoletana abbia scoperto di essere in dolce attesa proprio quando il mondo si preparava ad affrontare la pandemia legata al Coronavirus. Pertanto, Eleonora d’Urso avrebbe vissuto questo grande cambiamento durante il lockdown. Ora mancherebbe poco, ovvero tre mesi, e Barbara potrà conoscere la sua nipotina Sofia.

Barbara d’Urso, la sorella Eleonora è incinta e sarebbe già al sesto mese di gravidanza

La nota conduttrice si prepara ad accogliere la sua nipotina. Non si conoscono altri dettagli riguardanti la gravidanza di Eleonora d’Urso, ma sicuramente dopo questo annuncio il pubblico potrà sapere come procede il tutto e cosa ne pensa, ovviamente, Barbara. La Dottoressa Giò non può non essere felice per la gioia che sta vivendo la sorella. Dal post condiviso da Eleonora, si può percepire una grandissima felicità. Pertanto, pare che la gravidanza stia procedendo bene. “A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta”, scrive sotto la foto che la ritrae con un pancino già ben visibile. E, in effetti, la sorella minore di Barbara d’Urso è al sesto mese di gravidanza.

Barbara ed Eleonora d’Urso: il rapporto tra le due sorelle

Per qualche periodo, le due sorelle d’Urso si sono allontanate, per poi ritrovarsi. Barbara ha preso parte alle nozze di Eleonora con Michele, quattro anni fa. Poco dopo, si sono riabbracciate anche sul posto di lavoro. In particolare, la conduttrice ha portato in tv la sorella come guest star nella serie La Dottoressa Giò e, successivamente, nel salotto di Domenica Live. Dunque, è possibile che Barbara decida di intervistare Eleonora nella sua trasmissione su Canale 5, proprio per far sapere al pubblico come procede la gravidanza.