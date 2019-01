Barbara d’Urso sulla sorella Eleonora: “Per un anno non ci siamo parlate”

Barbara d’Urso e la sorella Eleonora: “Sei anni fa i rapporti si sono interrotti”

La vita di Barbara d’Urso non è stata tutta rosa e fiori. Dopo la morte della madre quando aveva solo 11 anni e il litigio col padre poco più che maggiorenne, qualche anno fa la conduttrice Mediaset ha avuto dei contrasti con la sorella Eleonora. A svelarlo la stessa presentatrice di Canale 5, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. “Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in se stessa e si è allontanata da me. Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai”, ha raccontato Barbarella. Così unite che la padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha voluto la sorella nella nuova stagione de La dottoressa Giò. Perché Eleonora, proprio come Barbara, è un’attrice anche se ha lavorato maggiormente a teatro.

Eleonora d’Urso: la sorella di Barbara d’Urso è un’attrice teatrale

“Eleonora è bravissima a recitare. Lei ha fatto un percorso teatrale. Tanto che ha addirittura a Genova, la città in cui vive, un teatro tutto suo. Comunque da giovane ha recitato anche lei in alcune fiction e ha partecipato al programma Camera Café. Quindi, mentre stavamo facendo i casting per scegliere quale attrice avrebbe interpretato il suo personaggio, ho pensato: “Perché non Eleonora, mia sorella?”. Non ero sicura che accettasse. Infatti all’inizio è stata un po’ titubante. Poi, però, mi ha detto di sì”, ha spiegato Barbara d’Urso a proposito del coinvolgimento della sorella ne La dottoressa Giò, tornata in tv dopo venti anni dall’ultima puntata.

Barbara e Eleonora d’Urso: stesso padre, madre diversa

Eleonora d’Urso, 43 anni, è la sorella minora di Barbara d’Urso. “Siamo sei fratelli. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me. Noi siamo i figli di Rodolfo e Wanda. Un anno dopo la morte di mia madre mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia, e Eleonora”, ha precisato la d’Urso.