Barbara d’Urso festeggia il successo di Live e presenta la voce “misteriosa”

Barbara d’Urso scatenata al party con lo speaker di Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso è finalmente riuscita ad andare in vacanza. La conduttrice di Canale 5, è stata una delle protagoniste assolute di questa stagione televisiva che l’ha vista al timone di ben quattro programmi, tutti seguitissimi: Pomeriggio 5, Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la d’Urso. Quest’ultimo sarebbe dovuto andare in onda fino all’inizio di luglio ma la “regina dello share” non ha accettato le ulteriori 2 puntate per lasciare, dopo la grande esposizione di questi mesi, il pubblico libero dalla sua presenza. Prima della meritata pausa, però, Barbarella ha festeggiato il successo del suo talk show serale con un party scatenatissimo dove ha “svelato” ai suoi followers il volto della “inquietante” e “misteriosa” voce dei servizi di Live.

Live Non è la d’Urso: la conduttrice festeggia il successo dello show

Festeggiamenti e balli sfrenati fino a notte fonda per celebrare il successo della prima edizione di Live Non è la d’Urso che, soprattutto nella ultime puntate, ha tenuto il pubblico italiano incollato alla tv per seguire gli sviluppi di quello che è stato definito come il Prati Gate o Pratiful. L’attrice e presentatrice napoletana documenta tutto su Instagram con varie storie. Balla, canta e si diverte. In una delle storie condivise, Barbara d’Urso ha anche fatto vedere il volto della voce che lancia le famose clip introduttive di Live. Imitatissima e commentatissima sui social è diventata ormai un cult. Carmelita lo sa e per questo ha voluto presentare e far esibire per un’ultima volta lo speaker.

Andrea Piovan: la voce di Live Non è la d’Urso che appassiona il pubblico

Con il suo inconfondibile timbro vocale e quell’inflessione “inquietante” e sempre carica ha lanciato i quesiti shock del talk show. Ma chi è la voce di Live Non è la d’Urso? Si tratta di Andrea Piovan, doppiatore professionista. Prima di approdare nel programma della d’Urso si è occupato di doppiaggio di video giochi e un po’ a tutti i livelli. È la voce italiana dei documentari di BBC nonché l’annunciatore di Rete 4. Intervistato da Tv Zap, ha così raccontato il suo ingresso a Live: “La mia vera passione sono sempre stati i trailer americani. Quando gli autori di ‘Live’ sono venuti in studio, io stavo facendo dei promo per ‘Focus’ e Rete4. Vennero dentro e mi dissero: ‘Possiamo mettere anche questa voce nel casting che stiamo facendo per il nuovo programma di Barbara D’Urso?’. Il fonico ha detto: ‘Sì, certo’. Mi hanno chiesto: ‘Tu sai fare qualcosa di particolare?’. Gli ho fatto la voce dei trailer. Hanno detto che gli piaceva, hanno cancellato il casting e hanno scelto la mia voce. Per me si è aperto un mondo”.