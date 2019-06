Live-Non è la d’Urso, Pamela Prati non ci sarà nell’ultima puntata: le anticipazioni

Pamela Prati a Live-Non è la d’Urso? Salta ancora una volta l’ospitata!

Pamela Prati ospite a Live-Non è la d’Urso nell’ultima puntata? Il programma di Carmelita sembrava pronto a chiudere col botto, i tantissimi spettatori che si sono affezionati alla vicenda Mark Caltagirone erano già pronti a gustarsi il confronto tra Pamela Prati e Barbara d’Urso. Un confronto che sarebbe dovuto andare in scena già la settimana scorsa, ma a poche ore dalla puntata saltò tutto. Il motivo? Barbara aveva spiegato che c’era stata una richiesta di cachet all’ultimo minuto, mentre l’intervista era stata pattuita a titolo gratuito inizialmente. L’avvocato aveva precisato che non era un cachet, ma un anticipo su un risarcimento. La Prati ha poi revocato il mandato a questo avvocato lamentando un danno d’immagine da parte sua, ma ha tenuto l’altra che sarebbe dovuta essere insieme a lei nell’ultima puntata di Live. Le anticipazioni di oggi, però, ribaltano nuovamente tutto!

Pamela Prati non ci sarà nell’ultima puntata di Live: le ultime anticipazioni

A dare le ultime anticipazioni sull’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso è stato Panorama. Sul sito, infatti, si legge quanto segue: “Secondo quanto risulta a Panorama.it, l’ex soubrette del Bagaglino e la sua legale, l’avvocato Lina Caputo, non saranno in studio mercoledì sera e hanno rifiutato l’invito della produzione”. Dunque anche questa settimana il pubblico dovrà rinunciare al confronto tra il personaggio del momento e la conduttrice. Un confronto che rimane comunque attesissimo, viste le ultime vicende fra le due e il messaggio che Barbara ha lanciato a Pamela in una delle ultime puntate. Le trattative che avrebbero portato la Prati a Live evidentemente non sono andate a buon fine. La d’Urso domani sera racconterà nuovamente tutti i retroscena e spiegherà al pubblico come mai, alla fine, non se ne è fatto nulla, ancora una volta?

Live-Non è la d’Urso, salta ancora una volta Pamela Prati: arriva la Perricciolo?

Al posto di Pamela Prati, comunque, dovrebbe esserci un altro volto noto della vicenda. Stiamo parlando di Pamela Perricciolo e la sua presenza permetterà di poter parlare ancora della vicenda Prati – Caltagirone anche nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso. Non sono da escludere ulteriori colpi di scena nella giornata di domani, per cui continuate a seguirci per eventuali prossime anticipazioni su Live! Intanto possiamo aggiungere che tra gli ospiti tornerà Morgan e ci sarà Jessica Mazzoli, come rivelato dal profilo Instagram di Barbara d’Urso.